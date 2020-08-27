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27 серпня 2020, четвер, 12:35 6
Транспорт 2020-08-27T13:15:02+03:00
Українські Новини
Wizz Air через конфлікт з профспілкою може закрити свою базу в Києві

Wizz Air через конфлікт з профспілкою може закрити свою базу в Києві

Александр Савич
Wizz Air, профспілки, авіакомпанія
Літак А320 Wizz Air. Фото: avianews.com
Літак А320 Wizz Air. Фото: avianews.com

Йожеф Вараді, глава авіакомпанії Wizz Air, яка планує відкрити 14 нових рейсів з України до Італії, пригрозив закрити київську базу компанії, якщо працівники не відмовляться від участі в профспілці. Про це повідомляє Федерація європейських працівників транспорту (ETF).

У травні цього року співробітники Wizz Air були змушені підписати нові контракти, згідно з якими їх заробітна плата скоротилася на 25%. Керівництво пояснювало це пандемією коронавірусу і її наслідками.

У кінці травня бортпровідники Wizz Air, намагаючись захистити свої права, сформували профспілка, після чого керівництво компанії почало переконувати співробітників в тому, що участь в профспілці може їм нашкодити.

У результаті Вараді поставив працівникам ультиматум: або вони відмовляються від участі в профспілці, або він закриє київську базу.

У кінці липня авіакомпанія звільнила чотирьох працівників київської бази, причетних до профспілки.

"Ні для кого не секрет, що Wizz Air має сильні антипрофспілкові настрою. Генеральний директор Йожеф Вараді любить публічно хвалитися цим, заявляючи, що компанія піде з будь-якої країни, де робітники намагаються об'єднатися", — кажуть у федерації.

Як повідомляли Українські новини, SkyUp вводить платну реєстрацію на регулярні рейси в аеропортах з 1 вересня.

Також світові авіакомпанії готуються до повного відновлення перельотів не раніше 2024 року.

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