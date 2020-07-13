Wizz Air має намір запустити рейси з Одеси в ОАЕ з жовтня

В Україні відновили авіаперельоти. Тому Авіакомпанія Wizz Air (Угорщина) має намір запустити рейси з Одеси в Абу-Дабі (ОАЕ) з 1 жовтня.

Про це свідчать дані системи бронювання авіакомпанії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, з 1 жовтня компанія має намір виконувати рейси в Абу-Дабі в четвер і неділю.

Вартість квитків стартує від 209 дирхамів (56,43 долара).

Як повідомляли Українські Новини, Wizz Air має намір запустити рейси з Одеси в 3 італійських міста з березня 2021 року.

Разом з анонсованими напрямками на цей час Wizz Air пропонує для українців 71 маршрут в 13 країн.

Крім того, Ryanair відкрила рейси зі Львова в італійські міста Болонья, Мілан і Рим і планує відкрити в Барі, Неаполь, Палермо, Турин і Венеції з березня 2021 року.