підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
13 липня 2020, понеділок, 12:25 13
Транспорт 2020-07-13T14:00:03+03:00
Українські Новини
Wizz Air має намір запустити рейси з Одеси в ОАЕ з жовтня

Wizz Air має намір запустити рейси з Одеси в ОАЕ з жовтня

Кира Молчанова
Wizzair, Одеса, Україна-Угорщина, Авіаперельоти
Літак. Фото: pixabay
Літак. Фото: pixabay

В Україні відновили авіаперельоти. Тому Авіакомпанія Wizz Air (Угорщина) має намір запустити рейси з Одеси в Абу-Дабі (ОАЕ) з 1 жовтня.

Про це свідчать дані системи бронювання авіакомпанії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, з 1 жовтня компанія має намір виконувати рейси в Абу-Дабі в четвер і неділю.

Вартість квитків стартує від 209 дирхамів (56,43 долара).

Як повідомляли Українські Новини, Wizz Air має намір запустити рейси з Одеси в 3 італійських міста з березня 2021 року.

Разом з анонсованими напрямками на цей час Wizz Air пропонує для українців 71 маршрут в 13 країн.

Крім того, Ryanair відкрила рейси зі Львова в італійські міста Болонья, Мілан і Рим і планує відкрити в Барі, Неаполь, Палермо, Турин і Венеції з березня 2021 року.

Більше новин про: Wizzair Одеса Україна-Угорщина Авіаперельоти

У Берліні півсотні українців не змогли вилетіти до...
На всіх пляжах Одеси не рекомендують купатися чере...
Угорщина пред'явила претензії Зеленському, що "тон...
У МАУ опублікували програму авіарейсів на серпень....
2 військових загинули в зоні ООС в понеділок
В Україні третій день поспіль падає захворюваність на коронавірус, а смертність почала зростати
Новини
Нинішнє тарифне регулювання не дає можливості розвиватися державним обленерго, – Сергій Ігнатовський, ФДМУ 14:31
"Наш край" обрав Анатолія Присяжнюка головою Київської облорганізації 14:18
На безпеку 1 км газопроводів в тарифі АТ "Запоріжгаз" передбачено менше 50 грн 13:48
Олександр Озеров: Раджу оскаржувати постанову про накладення адмінстягнення за порушення ПДР "двійника" авто 13:40
Кількість проведених за добу ПЛР-тестів на коронавірус впала майже на третину 13:27
більше новин
"Центренерго" почав купувати вугілля за формулою Роттердам+, — ЗМІ 15:08
Судді ВАКС та працівники НАБУ і САП знаходяться під загрозою звільнення через рішення ЄСПЛ, - ЗМІ 13:13
Член наглядової ради "Укренерго" Підлісецький приховав конфлікт інтересів і лобіює підряди для своєї компанії, - ЗМІ 12:39
У 2020 році Прогрестех-Україна на 35% збільшила виплати податків і зборів 12:45
Пенсії в українців можуть забрати: кому "світить" залишитися без виплат 05:30
більше новин
Одеса готується до шторму. Людям рекомендують залишатися вдома 11:15
2 військових загинули в зоні ООС в понеділок 11:22
Офіційний курс валют на понеділок. Гривня впала в ціні 05:00
В Івано-Франківську сервісний центр Пенсійного фонду закрили на карантин через COVID-19 19:40
В Україні третій день поспіль падає захворюваність на коронавірус, а смертність почала зростати 09:31
більше новин
Негода залишила без електрики 23 населених пункти по всій Україні
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok