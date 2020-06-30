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30 червня 2020, вівторок, 18:38 6
Транспорт 2020-06-30T19:45:02+03:00
Українські Новини
Мілан, Рим і Болонья. Wizz Air відкриває нові рейси з України

Мілан, Рим і Болонья. Wizz Air відкриває нові рейси з України

Кира Молчанова
Wizz Air, Авіарейс, авіаперевезення
Італія. Рим. Фото: pixabay
Італія. Рим. Фото: pixabay

Поки Україна лише відновлює міжнародне авіасполучення, авіакомпанія Wizz Air (Угорщина) має намір запустити рейси з Одеси в 3 італійських міста з березня 2021 року.

Про це сказано в повідомленні авіакомпанії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, з 29 березня 2021 року компанія має намір почати виконання рейсів в Мілан і Рим по понеділках і п'ятницях.

В Болонью з Одеси заплановані рейси з 30 березня 2021 року по вівторках і суботах.

Крім того, з 1 вересня поточного року компанія планує відкрити рейси в Пардубіце (Чехія, біля Праги) з Києва та Львова.

Ці рейси будуть здійснюватися по вівторках, четвергах і суботах.

Вартість квитків стартує від 579 гривень.

Разом з анонсованими напрямками наразі Wizz Air пропонує для українців 71 маршрут в 13 країн.

Як повідомляли Українські Новини, Wizz Air відновила польоти з Києва в Угорщину, Німеччину, Данію, Естонію, Греції і Великої Британії 17 червня.

До цього угорська авіакомпанія має намір запустити рейси з Дортмунда (Німеччина) в Запоріжжі в серпні.

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