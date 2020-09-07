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07 вересня 2020, понеділок, 14:58 12
Транспорт 2020-09-07T17:45:02+03:00
Українські Новини
Wizz Air ввела доплату за надання місць поруч

Wizz Air ввела доплату за надання місць поруч

Надежда Комендантова
Wizz Air, Лоукостер, квитки
Лоукостер Wizz Air. Фото: Swot.ba
Лоукостер Wizz Air. Фото: Swot.ba

Лоукостер Wizz Air, який через конфлікт з профспілкою може закрити київську базу, ввів збір за гарантоване надання місць поруч в салоні літака, що летить разом дорослим мандрівникам.

Про це повідомляє avianews.com.

Новою послугою "Місця поруч" можуть скористатися тільки два дорослих пасажири, якщо вони купують квитки в рамках одного бронювання за тарифом Basic без включеного вибору місць.

Послуга коштує 12 євро за переліт в одну сторону і 24 євро за переліт в обидві сторони. Якщо бронювання оформляється відразу туди-назад, збір необхідно сплатити в обидві сторони.

У Wizz Air підкреслюють, що оплата збору не дозволяє вибирати місця, але гарантує посадку поруч в салоні. При цьому пасажири точно не можуть розраховувати на розміщення в аварійних рядах і перших рядах поруч зі входом в літак.

Номери місць мандрівники зможуть дізнатися тільки після проходження онлайн-реєстрації, яка відкривається за 48 години до часу вильоту.

У звичайному випадку система реєстрації може розсадити пасажирів, які не вибрали місця, навіть з одного бронювання в різних частинах салону.

Така політика дозволяє авіакомпаніям заробляти додаткові гроші на зборі за вибір місць або на продажу дорожчих тарифів з включеним вибором місць.

Wizz Air почав привласнювати конкретні місця в посадочних талонах всім пасажирам в 2015 році. До цього моменту лоу-кост застосовував вільне розсадження, коли пасажир при вході в салон міг зайняти будь-яке вільне крісло крім місць в перших і аварійних рядах.

Однак така політика дозволяла обмежено заробляти на виборі місць шляхом продажу тільки пріоритетною посадки.

Як повідомляли Українські новини, SkyUp  ввів платну реєстрацію на регулярні рейси  в аеропортах.

Також кілька великих авіакомпаній заборонили польоти пасажирам в масках з клапанами .

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