Wizz Air відкрила рейси в Чехію зі Львова та Києва

Авіакомпанія Wizz Air (Угорщина) відкрила рейси в Пардубіце (Чехія) зі Львова та Києва.

Про це сказано в повідомленні авіакомпанії, передають Українські Новини.

"Wizz Air сьогодні (1 вересня) святкує відкриття 2 нових маршрутів зі Львова і Києва в Пардубіце (Чехія)", — сказано в ньому.

Рейси з Києва і Львова будуть виконуватися по вівторках, четвергах і суботах.

Вартість квитків стартує від 289 гривень, або 269 чеських крон.

Відзначається, що з 2008 року Wizz Air перевезла понад 11 млн пасажирів в/з українських аеропортів.

Завдяки розширенню своєї маршрутної мережі, Wizz Air тепер пропонує українцям в цілому 86 маршрутів в 17 країн з 5 українських аеропортів.

Як повідомляли Українськi Новини, Wizz Air має намір запустити 14 нових рейсів з України до Італії до квітня 2021 року.

Угорський лоукостер Wizz Air скасовує рейси з України до столиці Естонії через зростання в Україні кількості нових хворих на коронавірус.

При цьому глава авіакомпанії Wizz Air Йожеф Вараді пригрозив закрити київську базу компанії, якщо працівники не відмовляться від участі в профспілці.

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