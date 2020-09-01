підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
01 вересня 2020, вівторок, 20:16 7
Суспільство 2020-09-01T21:15:02+03:00
Українські Новини
Wizz Air відкрила рейси в Чехію зі Львова та Києва

Wizz Air відкрила рейси в Чехію зі Львова та Києва

Кира Молчанова
Wizz Air, Чехія, Авіаперельоти, Міжнародні авіаперельоти
Літак Фото: pixabay
Літак Фото: pixabay

Авіакомпанія Wizz Air (Угорщина) відкрила рейси в Пардубіце (Чехія) зі Львова та Києва.

Про це сказано в повідомленні авіакомпанії, передають Українські Новини.

"Wizz Air сьогодні (1 вересня) святкує відкриття 2 нових маршрутів зі Львова і Києва в Пардубіце (Чехія)", — сказано в ньому.

Рейси з Києва і Львова будуть виконуватися по вівторках, четвергах і суботах.

Вартість квитків стартує від 289 гривень, або 269 чеських крон.

Відзначається, що з 2008 року Wizz Air перевезла понад 11 млн пасажирів в/з українських аеропортів.

Завдяки розширенню своєї маршрутної мережі, Wizz Air тепер пропонує українцям в цілому 86 маршрутів в 17 країн з 5 українських аеропортів.

Як повідомляли Українськi Новини, Wizz Air має намір запустити 14 нових рейсів з України до Італії до квітня 2021 року.

Угорський лоукостер Wizz Air скасовує рейси з України до столиці Естонії через зростання в Україні кількості нових хворих на коронавірус.

При цьому глава авіакомпанії Wizz Air Йожеф Вараді пригрозив закрити київську базу компанії, якщо працівники не відмовляться від участі в профспілці.

Більше новин про: Wizz Air Чехія Авіаперельоти Міжнародні авіаперельоти

Ryanair запускає рейс з Києва в Неаполь у 2021 роц...
Прямі авіаперельоти між Хорватією та Україною можу...
Чехія поділила свою територію на чотири карантинні...
Wizz Air через конфлікт з профспілкою може закрити...
Шмигаль прогнозує подальше продовження карантину
Початок навчального року на карантині. Як пройшло 1 вересня в Києві
Новини
У перший день осені в Києві встановлено температурний рекорд 21:45
"ЗА Майбутнє" вимагає застрахувати працівників освіти та підняти зарплати вчителям, – Москаленко 21:18
В урядовому кварталі Києва поліція затримала чоловіка з гранатою 21:16
У Києві зафіксували підвищений рівень забруднення повітря 21:07
В Умані підлітки розбили ніс хасиду 20:35
більше новин
ДБР знайшло кримінал на Вавриша, — ЗМІ 10:15
Петиція про звільнення Артема Ситника набрала вже більше п’яти тисяч голосів 10:25
Комісія Мін'юсту підтвердила дотримання процедур в експертизах у справі Шеремета, - МВС 10:39
Офіс Генпрокурора вивчить ситуацію навколо виробника дитячого харчування "Малятко" в найкоротші терміни, - Венедіктова 13:13
Голова Всеукраїнської Аграрної Ради Андрій Дикун буде змагатися за посаду Голови Уманьської обєднаної територіальної громади на місцевих виборах 12:09
більше новин
В Україні підвищилася мінімальна зарплата 05:30
Сьогодні починається новий навчальний рік в умовах Covid-19. Рекомендації батькам від МОЗ 07:07
Набрали чинності нові правила поїздки з України в Білорусь 06:25
Навчання в карантин. Які правила введуть в школах через коронавірус 09:00
Після одноденного падіння захворюваність на коронавірус знову почала зростати 09:30
більше новин
Обсяг грошових переказів в Україну у липні скоротився на 13,5%
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok