"Укрзалізниця" відновила посадку пасажирів ще на двох станціях

У той час, як 21 вересня АТ "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків зі станцій Коломия, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Дубно, Тернопіль, Чернівці, Новоселиця та Клевань, з вівторка, 22 вересня, посадка пасажирів поновлюється на станціях Ніжин і Носівка. Про це йдеться в повідомленні пресслужби УЗ. Так, повідомляється, що пасажири зможуть придбати квитки зі станцій Ніжин і Носівка на поїзди сполученням: №45\/46 Ужгород - Лисичанськ; №774\/773 Київ - Шостка; №779\/780 Суми - Київ, Вінниця; №786\/785 Київ - Шостка. Відзначається, що посадка на цих станціях поновлюється відповідно до рішення Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій №32 від 21.09.2020 року Як повідомляли Українські Новини, товариство з обмеженою відповідальністю "Укрзалізниця" вирішило з 25 вересня відновити курсування швидкісного поїзда "Інтерсіті+" №724\/723 "Київ - Харків". Крім того, голова правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Володимир Жмак заявив про намір зайнятися автоматизацією процесів руху поїздів і запуском інтерактивної карти. Також "Укрзалізниця" 25 серпня почала пілотний проєкт з охорони пасажирських поїздів силами працівників воєнізованої охоронної компанії.