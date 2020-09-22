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22 вересня 2020, вівторок, 22:02 4
Суспільство 2020-09-22T22:45:02+03:00
Українські Новини
"Укрзалізниця" відновила посадку пасажирів ще на двох станціях

"Укрзалізниця" відновила посадку пасажирів ще на двох станціях

Елена Новикова
Укрзалізниця, Пасажирський поїзд, Пасажирські перевезення, Ніжин, продаж білетів
Вагон потяга. Фото: Facebook / Укралізніця
Вагон потяга. Фото: Facebook / Укралізніця

У той час, як 21 вересня АТ "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків зі станцій Коломия, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Дубно, Тернопіль, Чернівці, Новоселиця та Клевань, з вівторка, 22 вересня, посадка пасажирів поновлюється на станціях Ніжин і Носівка.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби УЗ.

Так, повідомляється, що пасажири зможуть придбати квитки зі станцій Ніжин і Носівка на поїзди сполученням:

  • №45/46 Ужгород - Лисичанськ;
  • №774/773 Київ - Шостка;
  • №779/780 Суми - Київ, Вінниця;
  • №786/785 Київ - Шостка.

Відзначається, що посадка на цих станціях поновлюється відповідно до рішення Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій №32 від 21.09.2020 року

Як повідомляли Українські Новини, товариство з обмеженою відповідальністю "Укрзалізниця" вирішило з 25 вересня відновити курсування швидкісного поїзда "Інтерсіті+" №724/723 "Київ - Харків".

Крім того, голова правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Володимир Жмак заявив про намір зайнятися автоматизацією процесів руху поїздів і запуском інтерактивної карти.

Також "Укрзалізниця" 25 серпня почала пілотний проєкт з охорони пасажирських поїздів силами працівників воєнізованої охоронної компанії.

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