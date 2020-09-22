"Укрзалізниця" відновила посадку пасажирів ще на двох станціях

У той час, як 21 вересня АТ "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків зі станцій Коломия, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Дубно, Тернопіль, Чернівці, Новоселиця та Клевань, з вівторка, 22 вересня, посадка пасажирів поновлюється на станціях Ніжин і Носівка.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби УЗ.

Так, повідомляється, що пасажири зможуть придбати квитки зі станцій Ніжин і Носівка на поїзди сполученням:

№45/46 Ужгород - Лисичанськ;

№774/773 Київ - Шостка;

№779/780 Суми - Київ, Вінниця;

№786/785 Київ - Шостка.

Відзначається, що посадка на цих станціях поновлюється відповідно до рішення Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій №32 від 21.09.2020 року

Як повідомляли Українські Новини, товариство з обмеженою відповідальністю "Укрзалізниця" вирішило з 25 вересня відновити курсування швидкісного поїзда "Інтерсіті+" №724/723 "Київ - Харків".

Крім того, голова правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Володимир Жмак заявив про намір зайнятися автоматизацією процесів руху поїздів і запуском інтерактивної карти.

Також "Укрзалізниця" 25 серпня почала пілотний проєкт з охорони пасажирських поїздів силами працівників воєнізованої охоронної компанії.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини