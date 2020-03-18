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18 березня 2020, середа, 19:34 32
Суспільство 2020-03-18T20:45:01+02:00
Українські Новини
В Чернігівській області зафіксовано перша підозра на коронавірус

В Чернігівській області зафіксовано перша підозра на коронавірус

Кира Молчанова
Чернігівська область, Коронавірус, коронавірус в Україні, Ніжин
Ніжин. Собор всіх святих. Фото: wikipedia.org
Ніжин. Собор всіх святих. Фото: wikipedia.org

Поки у Львові коронавірус підозрюють у 24 пацієнтів, в місті Ніжин Чернігівської області є пацієнтка з підозрою на цю ж хворобу: у неї симптоми ГРВІ, багато в чому схожі на симптоми зараження новим коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє у Facebook голова Чернігівської обласної державної адміністрації Андрій Прокопенко.

"На жаль, у Чернігівській області є перша обґрунтована підозра на коронавірус. Півгодини тому в Ніжинську міську лікарню бригадою екстреної медичної допомоги доставлена жінка з симптомами ГРВІ, в тому числі температурою, утрудненим диханням", — написав Прокопенко на своїй сторінці.

За його словами, жінка нещодавно повернулася з Італії.

Голова обласної адміністрації розповів, що у жінки взяли кров на аналіз і відправили її в референс-лабораторії в Києві. Там їх проаналізують на COVID-19. Пацієнтку ізолювали в бокс інфекційного відділення і надають їй необхідну допомогу.

За словами Прокопенка, в області для забезпечення лікування інфекційних хворих функціонує 15 інфекційних відділень на 427 ліжок.

Як повідомляли Українські Новини, за добу 17 березня у світі коронавірусом захворіли 12 349 чоловік, і загальне число хворих досягло 191 683 випадків.

В Україні лабораторно підтверджено 14 випадків захворювання на коронавірус, з них 2 випадки летальних.

Мама померлої від коронавірусу жінки з Чернівецької області розповіла, що в лікарні призначили антибіотики і відпустили додому. До цього лікарі заявляли, що її смерть не пов'язана з коронавірусом.

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