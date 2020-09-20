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20 сентября 2020, воскресенье, 15:47 539
Транспорт 2020-09-20T15:48:29+03:00
Українські Новини
"Укрзализныця" возобновляет продажу билетов на поезда из нескольких городов

"Укрзализныця" возобновляет продажу билетов на поезда из нескольких городов

Александр Савич
Укрзализниця, ЖД станции, Билеты на поезда, ЖД билеты, Возобновление продажи билетов
"Укрзализныця" возобновит продажу билетов на ряд поездов со станций, где раньше продажа была приостановлена. Фото: Facebook/Укрзалізниця

Вслед за возобновлением курсирования поезда "Интерсити+" "Киев – Харьков", стало известно, что "Укрзализныця" возобновляет продажу билетов на поезда из нескольких городов Украины, которая ранее была приостановлена в связи с эпидемической ситуацией. Об этом сообщает "Укрзализныця".

Так, с 21 сентября "Укразализныця" возобновит продажу билетов на ряд поездов со станций, где ранее продажа билетов был временно остановлена. Это стало возможным благодаря решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Будет открыта продажа проездных документов со станций Коломыя, Ивано-Франковск, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, Новоселица и Клевань на поезда:

  • №1 / 2 Ивано-Франковск - Константиновка,
  • №8 / 7 Черновцы - Киев,
  • №12 / 11 Одесса - Львов,
  • №15 / 16 Харьков - Рахов,
  • №21 / 22 Харьков - Трускавец,
  • №41 / 42 Днепр - Трускавец,
  • №43 / 44 Ивано-Франковск - Киев,
  • №45 / 46 Ужгород - Лисичанск,
  • №49 / 50 Киев - Трускавец,
  • №81 / 82 Киев - Ужгород,
  • №86 / 85 Львов - Новоалексеевка,
  • №98 / 97 Ковель - Киев,
  • №108 / 107 Одесса - Ужгород,
  • №110 / 109 Львов - Херсон,
  • №118 / 117 Черновцы - Киев,
  • №136 / 135 Одесса - Черновцы,
  • №145 / 146 Киев - Измаил,
  • №217 / 218 Киев - Рахов,
  • №702 / 701 Львов - Черновцы,
  • №715 / 716 Киев - Львов,
  • №743 / 744 Киев - Львов ,
  • №749 / 750 Киев - Ивано-Франковск", – сообщают в "Укрзализныце".

Как сообщали Українські новини, 14 сентября произошел сбой в работе сервиса по онлайн-продаже железнодорожных билетов.

Также "Укрзализныця" хочет создать интерактивную карту движения поездов.

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