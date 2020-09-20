Вслед за возобновлением курсирования поезда "Интерсити+" "Киев – Харьков", стало известно, что "Укрзализныця" возобновляет продажу билетов на поезда из нескольких городов Украины, которая ранее была приостановлена в связи с эпидемической ситуацией. Об этом сообщает "Укрзализныця". Так, с 21 сентября "Укразализныця" возобновит продажу билетов на ряд поездов со станций, где ранее продажа билетов был временно остановлена. Это стало возможным благодаря решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. "Будет открыта продажа проездных документов со станций Коломыя, Ивано-Франковск, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, Новоселица и Клевань на поезда: №1 \/ 2 Ивано-Франковск - Константиновка, №8 \/ 7 Черновцы - Киев, №12 \/ 11 Одесса - Львов, №15 \/ 16 Харьков - Рахов, №21 \/ 22 Харьков - Трускавец, №41 \/ 42 Днепр - Трускавец, №43 \/ 44 Ивано-Франковск - Киев, №45 \/ 46 Ужгород - Лисичанск, №49 \/ 50 Киев - Трускавец, №81 \/ 82 Киев - Ужгород, №86 \/ 85 Львов - Новоалексеевка, №98 \/ 97 Ковель - Киев, №108 \/ 107 Одесса - Ужгород, №110 \/ 109 Львов - Херсон, №118 \/ 117 Черновцы - Киев, №136 \/ 135 Одесса - Черновцы, №145 \/ 146 Киев - Измаил, №217 \/ 218 Киев - Рахов, №702 \/ 701 Львов - Черновцы, №715 \/ 716 Киев - Львов, №743 \/ 744 Киев - Львов , №749 \/ 750 Киев - Ивано-Франковск", – сообщают в "Укрзализныце". Как сообщали Українські новини, 14 сентября произошел сбой в работе сервиса по онлайн-продаже железнодорожных билетов. Также "Укрзализныця" хочет создать интерактивную карту движения поездов.