Укрзалізниця призначила додаткові поїзди до Дня Незалежності

Укрзалізниця призначила ще два додаткових поїзди до Дня Незалежності — з Одеси до Львова та Києва, тоді як в українців буде додатковий вихідний 24 серпня.

Про це сказано в повідомленні Укрзалізниці в Telegram.

№224/ 23 Одеса — Київ (здійснить рейси 22 і 24 серпня в обох напрямках);

№167/168 Одеса — Львів (здійснить рейси 22, 24, 26, 28 і 30 серпня в обох напрямках).

Додаткові поїзди до Дня Незалежності. Інфографіка: "Укрзалізниця"

Квитки відсьогодні можна буде придбати через офіційний сайт компанії і в залізничних касах.

Раніше Українські Новини писали, як в Україні святкуватимуть День Незалежності. Святкування пройде без параду, але з покладанням квітів.



Також ветерани війни проведуть Марш захисників Україну-2020 в День Незалежності в Києві за принципом безпартійності.



Крім того, заходи до Дня Незалежності в Києві будуть проходити з урахуванням карантинних заходів.



Тим часом міністр закордонних справ Німеччини Маас відвідає Україну в День Незалежності.

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