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19 серпня 2020, середа, 10:42 11
Суспільство 2020-08-19T13:15:03+03:00
Українські Новини
Укрзалізниця призначила додаткові поїзди до Дня Незалежності

Укрзалізниця призначила додаткові поїзди до Дня Незалежності

Валерия Драгомирова
Укрзалізниця, Поїзди, Додаткові потяги, День незалежності, Пасажирські перевезення
Укрзалізниця. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Укрзалізниця. Фото: Facebook/Укрзалізниця

Укрзалізниця призначила ще два додаткових поїзди до Дня Незалежності — з Одеси до Львова та Києва, тоді як в українців буде додатковий вихідний 24 серпня.  

Про це сказано в повідомленні Укрзалізниці в Telegram. 

  • №224/ 23 Одеса — Київ (здійснить рейси 22 і 24 серпня в обох напрямках);
  • №167/168 Одеса — Львів (здійснить рейси 22, 24, 26, 28 і 30 серпня в обох напрямках).

Додаткові поїзди до Дня Незалежності. інфографіка:Додаткові поїзди до Дня Незалежності. Інфографіка: "Укрзалізниця"

Квитки відсьогодні можна буде придбати через офіційний сайт компанії і в залізничних касах.

Раніше Українські Новини писали, як в Україні святкуватимуть День Незалежності. Святкування пройде без параду, але з покладанням квітів. 

Також ветерани війни проведуть Марш захисників Україну-2020  в День Незалежності в Києві за принципом безпартійності.

Крім того, заходи до Дня Незалежності в Києві  будуть проходити з урахуванням карантинних заходів. 

Тим часом міністр закордонних справ Німеччини Маас відвідає Україну в День Незалежності

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