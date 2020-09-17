"Укрзалізниця" відновлює курсування поїзда "Інтерсіті +" "Київ - Харків"

Стало відомо, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрзалізниця" вирішило з 25 вересня відновити курсування швидкісного поїзда "Інтерсіті +" №724 \/ 723 "Київ - Харків" слідом за збоєм в роботі онлайн-сервісу купівлі залізничних квитків. Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини. Поїзд відправиться з Києва 25 вересня і буде курсувати щодня. Також повідомляється, що поїзд буде робити зупинки на станціях "Дарниця", "Миргород", "Полтава Київська". Крім того, з 15 по 23 жовтня, в зв'язку з плановими роботами на шляхах, замість потяга №724\/723 "Київ - Харків" буде курсувати поїзд №720\/719 "Київ - Харків". З Києва він курсуватиме 15, 16, 18, 22 і 23 жовтня, з Харкова - 16, 17, 19, 23 і 24 жовтня. Поїзд буде робити зупинки в Борисполі, Гребінці, Миргороді, Полтаві та на інших станціях. Як повідомляли Українські новини, у серпні "Укрзалізниця" відновила курсування поїздів до Чернівців та Івано-Франківськ . Також "Укрзалізниця" хоче створити інтерактивну карту руху поїздів .