"Укрзалізниця" відновлює курсування поїзда "Інтерсіті +" "Київ - Харків"

лідом за збоєм в роботі онлайн-сервісу купівлі залізничних квитків . Стало відомо, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрзалізниця" вирішило з 25 вересня відновити курсування швидкісного поїзда "Інтерсіті +" №724 / 723 "Київ - Харків" с

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

Поїзд відправиться з Києва 25 вересня і буде курсувати щодня.

Також повідомляється, що поїзд буде робити зупинки на станціях "Дарниця", "Миргород", "Полтава Київська".

Крім того, з 15 по 23 жовтня, в зв'язку з плановими роботами на шляхах, замість потяга №724/723 "Київ - Харків" буде курсувати поїзд №720/719 "Київ - Харків".

З Києва він курсуватиме 15, 16, 18, 22 і 23 жовтня, з Харкова - 16, 17, 19, 23 і 24 жовтня. Поїзд буде робити зупинки в Борисполі, Гребінці, Миргороді, Полтаві та на інших станціях.

Як повідомляли Українські новини, у серпні "Укрзалізниця" відновила курсування поїздів до Чернівців та Івано-Франківськ .

Також "Укрзалізниця" хоче створити інтерактивну карту руху поїздів .

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