підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
07 вересня 2020, понеділок, 19:52 7
Транспорт 2020-09-07T20:45:01+03:00
Українські Новини
За поїздами можна буде стежити онлайн. "Укрзалізниця" хоче створити інтерактивну карту руху

За поїздами можна буде стежити онлайн. "Укрзалізниця" хоче створити інтерактивну карту руху

Кира Молчанова
Укрзалізниця, Потяги, Володимир Жмак, карта поїздів
Укрзалізниця. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Укрзалізниця. Фото: Facebook/Укрзалізниця

Після того, як Кабімн призначив новим головою правління акціонерного товариства "Укрзалізниці" Володимира Жмака, він заявив про намір зайнятися автоматизацією процесів руху поїздів і запуском інтерактивної карти.

Про це Жмак повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Зараз ми вже можемо говорити про наявність розв'язків з питань пропускної здатності окремих ключових ділянок і тягового потенціалу, необхідного для забезпечення перевезень, щодо збільшення плеча обслуговування одним локомотивом, з електрифікації певних ділянок з метою звільнення тепловозів і поліпшення експлуатаційної роботи", - зазначив Жмак.

За його словами, зараз "Укрзалізниця" працює над автоматизацією руху складів. Після цього можна буде звільнити локомотиви з одних ділянок і передати їх для використання на інших, де їх більше потребують.

Це дозволить швидше перевозити вантажі, що зробить акціонерне товариство більш привабливим для бізнесу.

"Наступний крок - запуск інтерактивної карти руху, що дозволить автоматизувати процеси руху і відстежувати їх у реальному часі 24/7. Пакет рішень вже готовий для обговорення на засіданні правління компанії", - розповів Жмак.

Як повідомляли Українські Новини, з 25 серпня в деяких потягах стала працювати воєнізована охоронна компанія .

У січні Кабмін звільнив Євгена Кравцова з посади голови правління "Укрзалізниці".

 

Більше новин про: Укрзалізниця Потяги Володимир Жмак карта поїздів

У Київській області 14 шкіл перевели на "дистанційку" через коронавірус в учнів і вчителів
Разумков розповів, які у нього стосунки із Зеленським
Новини
Ярославський стане генеральним інвестором і координатором української Кремнієвої Долини в Харкові 20:09
За поїздами можна буде стежити онлайн. "Укрзалізниця" хоче створити інтерактивну карту руху 19:52
Загроза зриву опалювального сезону — “Луцьктепло” боргує за доставку газу понад 12 млн грн 19:18 Прес-реліз
САП та НАБУ затягують розгляд свого клопотання про відсторонення Голови ДСА Зеновія Холоднюка від посади, — захист 19:10
Українські моряки, яких захопили пірати біля берегів Нігерії, повернулися в Україну 18:53
більше новин
Петрівка. Фото:
Лідер руху #SavePetrovka звинуватив депутатів Київради у корупції 16:12
Ігор Палиця назвав головним завданням партії "За майбутнє" повернення влади на місця 10:57
Депутати мають прийняти №3131-д і детінізувати АПК, - аграрії 09:45
Влада приховує кількість загиблих під час останнього обстрілу, - Білецький 12:39
Тепер без ПСО: як приватним постачальникам газу доведеться боротися за кожного покупця, - "Газкомтрейд" 10:39
більше новин
Народний депутат Ірина Верещук. Фото: ВРУ
"Навіть повісити по-людськи не змогли". Верещук на парасольці стала героїнею мемів 09:24
Київ і Львівщина лідирують за новими випадками COVID-19: за добу в Україні 2174 нових хворих 09:35 Інфографіка
10.09.20 11:00 Прес-брифінг: "Платіжне та банкоматне шахрайство в Україні у першій половині 2020 року. Презентація онлайн-гри "Здолай шахрая!"" 10:12
Петрівка. Фото:
Лідер руху #SavePetrovka звинуватив депутатів Київради у корупції 16:12
9.09.20 11:00 Прес-конференція: "Вибори в Києві: ймовірні сценарії" 16:38
більше новин
Суд просять скасувати рішення про виконання гімну в столичних школах щоранку
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok