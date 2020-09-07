За поїздами можна буде стежити онлайн. "Укрзалізниця" хоче створити інтерактивну карту руху

Після того, як Кабімн призначив новим головою правління акціонерного товариства "Укрзалізниці" Володимира Жмака , він заявив про намір зайнятися автоматизацією процесів руху поїздів і запуском інтерактивної карти.

Про це Жмак повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Зараз ми вже можемо говорити про наявність розв'язків з питань пропускної здатності окремих ключових ділянок і тягового потенціалу, необхідного для забезпечення перевезень, щодо збільшення плеча обслуговування одним локомотивом, з електрифікації певних ділянок з метою звільнення тепловозів і поліпшення експлуатаційної роботи", - зазначив Жмак.

За його словами, зараз "Укрзалізниця" працює над автоматизацією руху складів. Після цього можна буде звільнити локомотиви з одних ділянок і передати їх для використання на інших, де їх більше потребують.

Це дозволить швидше перевозити вантажі, що зробить акціонерне товариство більш привабливим для бізнесу.

"Наступний крок - запуск інтерактивної карти руху, що дозволить автоматизувати процеси руху і відстежувати їх у реальному часі 24/7. Пакет рішень вже готовий для обговорення на засіданні правління компанії", - розповів Жмак.

Як повідомляли Українські Новини, з 25 серпня в деяких потягах стала працювати воєнізована охоронна компанія .

У січні Кабмін звільнив Євгена Кравцова з посади голови правління "Укрзалізниці".

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