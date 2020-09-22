У Києві запустили продаж SmartTicket для квитків на потяги і метро

З 22 вересня в Києві почався продаж SmartTicket для поїздів далекого прямування і громадського транспорту в столиці.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в своєму Telegram.

Повідомляється, що такі квитки можна придбати на транспортному порталі електронних послуг-transport.gov.ua і на SmartTicket.gov.ua.

Таким чином, пасажирам доступні електронні квитки на потяги та міський транспорт Києва.

"У листопаді разом зі SkyUp і Gunsel Lines стартуємо з єдиним е-квитком для авіатранспорту і пасажирських автобусних перевезень, а також приміських поїздів "Укрзалізниці". У грудні починаємо співпрацю з Bolt ", - додав Криклій.

Як повідомляли Українські Новини, 14 вересня стався збій в роботі сервісу по онлайн-продажу залізничних квитків.

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