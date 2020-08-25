У поїздах "Укрзалізниці" почала працювати воєнізована охорона. Список маршрутів

Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрзалізниця" 25 серпня почала пілотний проєкт з охорони пасажирських поїздів силами працівників воєнізованої охоронної компанії.

Про це йдеться в повідомленні міністра інфраструктури Владислава Криклія.

"Відсьогодні "Укрзалізниця" починає пілотний проєкт з охорони пасажирських поїздів силами працівників воєнізованої охорони УЗ. На першому етапі близько 40 співробітників будуть супроводжувати 10 пасажирських поїздів", - сказано в ньому.

Список поїздів

№10 / 9 Маріуполь - Київ

№29 / 30 Київ - Ужгород

№38 / 37 Київ - Запоріжжя

№49 / 50 Київ - Трускавець

№63 / 64 Харків - Київ

№79 / 80 Дніпро - Київ

№92 / 91 Львів - Київ

№102 / 101 Київ - Херсон

№106 / 105 Одеса - Київ

№136 / 135 Київ - Покровськ

Надалі перелік поїздів і кількість працівників будуть збільшені.

Усі співробітники воєнізованої охорони забезпечені спецформою, знаками відмінності і будуть проходити інструктаж перед кожним рейсом.

"Також "Укрзалізниця" продовжить оснащувати вагони поїздів камерами відеофіксації. Станом на зараз, ними вже забезпечена третина вагонів. Це все швидкісні поїзди, побудовані вагони і ті, що пройшли капітально-відновлювальний ремонт", - додав Криклій.

Як повідомляли Українські Новини, "Укрзалізниця" вирішила звільнити частину працівників поїзда №9/10 "Київ - Маріуполь", де в ніч з 31 липня на 1 серпня побили і намагалися зґвалтувати одну з пасажирок - журналістку телеканалу "Інтер" Анастасію Лугову.

Раніше Солом'янський районний суд Києва заарештував підозрюваного в побитті і спробі зґвалтування Лугової.

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