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25 серпня 2020, вівторок, 19:10 9
Транспорт 2020-08-25T21:45:03+03:00
Українські Новини
У поїздах "Укрзалізниці" почала працювати воєнізована охорона. Список маршрутів

У поїздах "Укрзалізниці" почала працювати воєнізована охорона. Список маршрутів

Валерия Драгомирова
Укрзалізниця, Воєнізована охорона, Рух потягів
Укрзалізниця. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Укрзалізниця. Фото: Facebook/Укрзалізниця

Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрзалізниця" 25 серпня почала пілотний проєкт з охорони пасажирських поїздів силами працівників воєнізованої охоронної компанії.

Про це йдеться в повідомленні міністра інфраструктури Владислава Криклія.

"Відсьогодні "Укрзалізниця" починає пілотний проєкт з охорони пасажирських поїздів силами працівників воєнізованої охорони УЗ. На першому етапі близько 40 співробітників будуть супроводжувати 10 пасажирських поїздів", - сказано в ньому.

Список поїздів

  • №10 / 9 Маріуполь - Київ
  • №29 / 30 Київ - Ужгород
  • №38 / 37 Київ - Запоріжжя
  • №49 / 50 Київ - Трускавець
  • №63 / 64 Харків - Київ
  • №79 / 80 Дніпро - Київ
  • №92 / 91 Львів - Київ
  • №102 / 101 Київ - Херсон
  • №106 / 105 Одеса - Київ
  • №136 / 135 Київ - Покровськ

Надалі перелік поїздів і кількість працівників будуть збільшені.

Усі співробітники воєнізованої охорони забезпечені спецформою, знаками відмінності і будуть проходити інструктаж перед кожним рейсом.

"Також "Укрзалізниця" продовжить оснащувати вагони поїздів камерами відеофіксації. Станом на зараз, ними вже забезпечена третина вагонів. Це все швидкісні поїзди, побудовані вагони і ті, що пройшли капітально-відновлювальний ремонт", - додав Криклій.

Як повідомляли Українські Новини, "Укрзалізниця" вирішила звільнити частину працівників поїзда №9/10 "Київ - Маріуполь", де в ніч з 31 липня на 1 серпня побили і намагалися зґвалтувати одну з пасажирок - журналістку телеканалу "Інтер" Анастасію Лугову.

Раніше Солом'янський районний суд Києва заарештував підозрюваного в побитті і спробі зґвалтування Лугової.

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