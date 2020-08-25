У поїздах "Укрзалізниці" почала працювати воєнізована охорона. Список маршрутів

Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрзалізниця" 25 серпня почала пілотний проєкт з охорони пасажирських поїздів силами працівників воєнізованої охоронної компанії. Про це йдеться в повідомленні міністра інфраструктури Владислава Криклія. "Відсьогодні "Укрзалізниця" починає пілотний проєкт з охорони пасажирських поїздів силами працівників воєнізованої охорони УЗ. На першому етапі близько 40 співробітників будуть супроводжувати 10 пасажирських поїздів", - сказано в ньому. Список поїздів №10 \/ 9 Маріуполь - Київ №29 \/ 30 Київ - Ужгород №38 \/ 37 Київ - Запоріжжя №49 \/ 50 Київ - Трускавець №63 \/ 64 Харків - Київ №79 \/ 80 Дніпро - Київ №92 \/ 91 Львів - Київ №102 \/ 101 Київ - Херсон №106 \/ 105 Одеса - Київ №136 \/ 135 Київ - Покровськ Надалі перелік поїздів і кількість працівників будуть збільшені. Усі співробітники воєнізованої охорони забезпечені спецформою, знаками відмінності і будуть проходити інструктаж перед кожним рейсом. "Також "Укрзалізниця" продовжить оснащувати вагони поїздів камерами відеофіксації. Станом на зараз, ними вже забезпечена третина вагонів. Це все швидкісні поїзди, побудовані вагони і ті, що пройшли капітально-відновлювальний ремонт", - додав Криклій. Як повідомляли Українські Новини, "Укрзалізниця" вирішила звільнити частину працівників поїзда №9\/10 "Київ - Маріуполь", де в ніч з 31 липня на 1 серпня побили і намагалися зґвалтувати одну з пасажирок - журналістку телеканалу "Інтер" Анастасію Лугову. Раніше Солом'янський районний суд Києва заарештував підозрюваного в побитті і спробі зґвалтування Лугової.