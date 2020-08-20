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20 серпня 2020, четвер, 20:00 10
Транспорт 2020-08-20T21:00:01+03:00
Українські Новини
Укрзалізниця на День Незалежності продовжила до Вінниці маршрут поїзда Суми-Київ

Укрзалізниця на День Незалежності продовжила до Вінниці маршрут поїзда Суми-Київ

Кира Молчанова
Суми, Укрзалізниця, Київ, Додаткові потяги, Пасажирський поїзд, Вінниця, День незалежності України
Укрзалізниця. Фото: Facebook Ivan Yuryk
Укрзалізниця. Фото: Facebook Ivan Yuryk

Укрзалізниця продовжила на День Незалежності маршрут поїзда №779/780 "Столичний експрес" Суми—Київ до Вінниці, тоді як з нагоди цього свята в українців буде додатковий вихідний, тому багато хто зібрався в подорожі.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"З Сум поїзд відправиться в 5:34 і прибуде до Вінниці о 13:11. Відправлення з Вінниці о 13:44 і прибуття до Сум о 21:34. Поїзд зупинятиметься в Ворожбі, Путивлі, Конотопі, Бахмачі, Ніжині, Києві і Козятині", — сказано в повідомленні.

У пресслужбі вважають, що так пасажири зможуть більш зручно планувати свої подорожі і розширити географію поїздок.

Вартість квитків становить від 362 до 571 грн. в залежності від класу вагона.

Квитки можна придбати через офіційний сайт компанії і в залізничних касах.

В УЗ нагадали, що всі поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку до і після рейсу. Також посилили обробку постільної білизни під час прання. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд.

При посадці пасажири повинні обов'язково одягти захисну маску і пройти температурний скринінг.

Як повідомляли Українські Новини, Укрзалізниця призначила ще два додаткових поїзди до Дня Незалежності — з Одеси до Львова та Києва.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрзалізниця" на виконання рішень регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішило з 22 серпня відновити курсування поїзда №601/602 "Львів - Солотвино" .

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