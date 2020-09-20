Другий день святкування Рош га-Шана завершився спокійно, — Нацполіція

"Другий день святкування іудейського Нового року пройшов без порушення громадської безпеки та порядку. За добу не було зафіксовано адміністративних і кримінальних правопорушень", - йдеться в ньому.

Как сообщали Українські Новини, у цьому році Україна вирішила обмежити доступ паломників хасидів до Умані через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19.

Раніще повідомлялось про те, що група хасидів кілька днів намагалась потрапити в Україну з території Білорусі .

Крім того, хасиди на кордоні Білорусі та України заспівали гімн України.

Також мер Умані заявляв, що готовий перекривати дороги в місто, якщо хасиди масово захочуть туди приїхати.

Близько 3 тисяч паломників планували відвідати Умань для святкування Рош га-Шана.

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