Другий день святкування Рош га-Шана завершився спокійно, — Нацполіція

Сьогодні, 20 вересня, відбувся другий день святкування Рош га-Шана - Нового року всіх, хто сповідує іудаїзм, зокрема євреїв. У той час, як в суботу правоохоронці склали 7 протоколів за час патрулювання місць паломництва хасидів, в неділю все пройшло спокійно, без порушень. Про це йдеться в повідомленні Нацполіціі Черкаської області. "Другий день святкування іудейського Нового року пройшов без порушення громадської безпеки та порядку. За добу не було зафіксовано адміністративних і кримінальних правопорушень", - йдеться в ньому. Как сообщали Українські Новини, у цьому році Україна вирішила обмежити доступ паломників хасидів до Умані через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19. Раніще повідомлялось про те, що група хасидів кілька днів намагалась потрапити в Україну з території Білорусі . Крім того, хасиди на кордоні Білорусі та України заспівали гімн України. Також мер Умані заявляв, що готовий перекривати дороги в місто, якщо хасиди масово захочуть туди приїхати. Близько 3 тисяч паломників планували відвідати Умань для святкування Рош га-Шана.