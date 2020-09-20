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20 вересня 2020, неділя, 21:51 6
Силові структури 2020-09-20T22:00:01+03:00
Українські Новини
Другий день святкування Рош га-Шана завершився спокійно, — Нацполіція

Другий день святкування Рош га-Шана завершився спокійно, — Нацполіція

Елена Новикова
Хасиди, хасиди в Умані, хасиди в Україні, Рош га-Шан
Второй день празднования Рош ха-Шана. Фото: Нацполиция
Второй день празднования Рош ха-Шана. Фото: Нацполиция

Сьогодні, 20 вересня, відбувся другий день святкування Рош га-Шана - Нового року всіх, хто сповідує іудаїзм, зокрема євреїв. У той час, як в суботу правоохоронці склали 7 протоколів за час патрулювання місць паломництва хасидів, в неділю все пройшло спокійно, без порушень. Про це йдеться в повідомленні Нацполіціі Черкаської області.

"Другий день святкування іудейського Нового року пройшов без порушення громадської безпеки та порядку. За добу не було зафіксовано адміністративних і кримінальних правопорушень", - йдеться в ньому.

Как сообщали Українські Новини, у цьому році Україна вирішила обмежити доступ паломників хасидів до Умані через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19.

Раніще повідомлялось про те, що група хасидів кілька днів намагалась  потрапити в Україну з території Білорусі .

Крім того, хасиди на кордоні Білорусі та України заспівали гімн України.

Також мер Умані заявляв, що готовий перекривати дороги в місто, якщо хасиди масово захочуть туди приїхати.

Близько 3 тисяч паломників планували відвідати Умань для святкування Рош га-Шана.

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