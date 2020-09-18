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18 вересня 2020, пʼятниця, 11:41 6
Життя 2020-09-18T12:45:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні ввечері юдеї почнуть святкувати Рош ха-Шана. Особливості єврейського Нового року

Сьогодні ввечері юдеї почнуть святкувати Рош ха-Шана. Особливості єврейського Нового року

Александр Савич
Рош Ха-Шана, євреї, Хасиди, іудеї
Рош Ха-Шана ю. Фото: pixabay
Рош Ха-Шана ю. Фото: pixabay

Євреї в усьому світі сьогодні ввечері, 18 вересня,  починають святкувати іудейський Новий рік - Рош ха-Шана. Це одне  з найважливіших свят в іудейській традиції. Хасиди традиційно у цей час здійснюють паломництво в Умань Черкаської області. Про значення цього свята і його історію розповідають Українські новини.

Взагалі в іудейському календарі існує цілих 4 Нових роки: Новий рік для обчислення правління царів, який відзначають навесні; Новий рік для відділення десятини від худоби, який святкують влітку; Ту бі-Шват, тобто Новий рік дерев, який святкують взимку; і, нарешті, Рош ха-Шана, Новий рік для обчислення років, який святкується восени.

"Рош ха-Шана" перекладається з івриту як "голова року". Саме в цей день настає новий календарний рік у іудеїв.

Зазначається він в молодика осіннього місяця тишрей, тому щороку святкування припадає на різну дату.

Святкують Рош ха-Шана 2 дня.

Літочислення іудеї ведуть від створення світу, таким чином сьогодні ввечері для іудеїв настане 5781 рік. Вважається, що саме в цей день Всевишній завершив творіння світу, і був створений перший чоловік - Адам.

Важливість свята полягає, в першу чергу, в тому, що саме в цей день, згідно з іудейським вченням, визначається доля людини на наступний рік. Буде людина жити чи помре.

Рош ха-Шана пов'язаний з ще одним іудейським святом - Йом Кіпур ( "День спокутування" або "Судний день"), який відзначається через 10 днів після Рош ха-Шана.

Ці 10 днів між двома святами ( "Дні каяття") є дуже важливими. Якщо в Рош ха-Шана визначається доля людини на наступний рік, то в Йом Кіпур, день, коли в давнину іудейський первосвященик приносив жертву для спокутування всього єврейського народу, вердикт остаточно приймається.

Посилений піст і молитва в 10 днів між двома святами можуть змінити рішення Всевишнього і долю людини.

У Рош ха-Шана прийнято приходити в синагогу на святкове зібрання для молитви.

Також в цей день в синагогах сурмлять в шофар - баранячий ріг, звук якого закликає до молитви і покаяння.
У це свято євреї також бажають один одному бути вписаними в Книгу життя. Також традиційним привітанням в цей день є слова "Шана това у-метука" - "Доброго і солодкого року!".

Після зборів у синагозі зазвичай іудеї відзначають Новий рік за святковим столом, не забуваючи про те, що з цього моменту починаються 10 днів каяття.

На святковому столі в Рош ха-Шана в іудеїв багато меду і яблук. Мед символізує солодкість наступного року, адже іудеї вірять в те, що Всевишній милостивий, і дасть їм в наступному році благословення, а не покарання.
Деякі хасиди (хасидизм - один з напрямків в ортодоксальному іудаїзмі, яке зародилося на території України в 18 столітті) за традицією приїжджають на Рош ха-Шана в Умань, щоб відвідати могилу хасидського цадика (праведника), засновника Браславського напрямки в хасидизмі, Раббі Нахмана.

Серед Браславських хасидів вважається великою удачею потрапити на могилу Нахмана саме в Рош ха-Шана.

Як повідомляли Українські новини, у цьому році Україна вирішила обмежити доступ паломників хасидів до Умані через пандемію коронавірусу.

Також група хасидів вже кілька днів намагається потрапити в Україну з території Білорусі .

Крім того, хасиди на кордоні Білорусі та України заспівали гімн України .

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