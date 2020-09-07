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07 вересня 2020, понеділок, 13:14 11
Суспільство 2020-09-07T14:15:02+03:00
Українські Новини
Хасиди все-таки приїдуть в Умань: скільки паломників готується прийняти місто

Хасиди все-таки приїдуть в Умань: скільки паломників готується прийняти місто

Ольга Фандорина
Рош Ха-Шана, Арсен Аваков, Хасиди, хасиди в Умані
Хасиди в Умані святкують Рош ха-Шана. Фото: Радіо Свобода
Хасиди в Умані святкують Рош ха-Шана. Фото: Радіо Свобода

3 тис. паломників-хасидів відвідають Умань (Черкаська область) для святкування Рош ха-Шана.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Національної поліції, передають Українські Новини.

З слів міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, зменшення кількості паломників пов'язано з епідемією коронавірусу.

"За різними підрахунками, щорічно в Умань для святкування єврейського Нового року приїжджало 30-40 тис. людей, в цьому році в зв'язку з всесвітньої пандемією місто відвідають близько 3 000 осіб. Всі паломники, які прибули в Україну до введеної урядом тимчасової заборони на в'їзд іноземців, пройдуть тести на COVID-19", — сказав Аваков.

З слів міністра, під час Рош ха-Шана в Умані будуть введені технічні обмеження.

Раніше мер Умані заявляв, що готовий перекривати дороги в місто, якщо хасиди масово захочуть туди приїхати. 


Крім того, Цебрій чекав Зеленського під ОП з розкладним стільчиком і спальним мішком через приїзд хасидів. 

Після цього поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення прав громадян, які прибули на святкування Рош-ха Шана в Умані.

Раніше в аеропорту "Бориспіль" застрягли близько 200 паломників з Ізраїлю. Їм відмовили у в'їзді в Україну.

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