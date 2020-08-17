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17 серпня 2020, понеділок, 13:43 9
Суспільство 2020-08-17T16:41:27+03:00
Українські Новини
Мер Умані готовий перекривати дороги в місто, якщо хасиди масово захочуть приїхати

Мер Умані готовий перекривати дороги в місто, якщо хасиди масово захочуть приїхати

Кира Молчанова
Умань, Черкаська область, Хасиди
Хасиди в Умані святкують Рош а-Шана. Фото: Радіо Свобода
Хасиди в Умані святкують Рош а-Шана. Фото: Радіо Свобода

Мер Умані Олександр Цебрій готовий заблокувати в'їзд на територію міста в разі масового приїзду хасидів на святкування Рош Ха-Шана в 2020 році.

Про це він сказав у відеозверненні на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Я готовий на найрадикальніші заходи, але в рамках чинного законодавства. Ви пам'ятаєте, як це було, коли перекривалися блок-постами в'їзди на територію міста Умань ... як ви поставитеся, якщо на період Рош Ха-Шана ми приймемо такі запобіжні заходи", - сказав він.

За його словами, відповідне рішення має можливість прийняти уманська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Цебрій зазначив, що місцева влада Умані готові вдаватися до рішучих заходів через можливість приїзду 5-10 тис. хасидів (за оцінкою Державної комісії з ТЕБ та НС) і відсутності дій на загальнодержавному рівні з даного питання.

Він заявив, що намагатиметься зустрітися з Президентом Володимиром Зеленським, щоб особисто пояснити небезпеку ситуації.

Як повідомляли Українські Новини, 11 серпня Держкомісія з НС доручила Державній прикордонній службі розробити пам'ятку перебування в Україні для охочих відвідати святкування Рош Ха-Шана в Умані хасидів.

Ізраїль закликає Україну заборонити в'їзд хасидам на святкування Рош Ха-Шана в Умані в цьому році.

За словами Міністерства закордонних справ, прибуття хасидів на святкування Рош Ха-Шана в Умань Черкаської області в традиційному форматі в 2020 неможливе.

Тим часом, через заборону приїзду хасидів в Ізраїлі пропонують за гроші оформити посвідку на проживання в Україні або дозвіл на в'їзд.

 

 

 

 

 

Мэр Умани Александр Цебрий готов заблокировать въезд на территорию города в случае массового приезда хасидов на празднование Рош Ха-Шана в 2020 году.

Об этом он сказал в видеообращении на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Я готов на самые радикальные меры, но в рамках действующего законодательства. Вы помните, как это было, когда перекрывались блокпостами въезды на территорию города Умань... как вы отнесетесь, если на период Рош Ха-Шана мы примем следующие меры предосторожности", - сказал он.

По его словам, соответствующее решение имеет возможность принять уманская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Цебрий отметил, что местные власти Умани готовы прибегать к решительным мерам из-за возможности приезда 5-10 тыс. хасидов (по оценке Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС) и отсутствия действий на общегосударственном уровне по данному вопросу.

Он заявил, что будет пытаться встретиться с Президентом Владимиром Зеленским, чтобы лично объяснить опасность ситуации.

Как сообщали Українські Новини, 11 августа Госкомиссия по ЧС поручила Госпогранслужбе разработать памятку пребывания в Украине для желающих посетить празднование Рош Ха-Шана в Умани хасидов.

Израиль призывает Украину запретить въезд хасидам на празднование Рош Ха-Шана в Умани в этом году.

По словам Министерства иностранных дел, прибытие хасидов на празднование Рош Ха-Шана в Умань Черкасской области в традиционном формате в 2020 невозможно.

Тем временем, из-за запрета приезда хасидов в Израиле предлагают за деньги оформить вид на жительство в Украине или разрешение на въезд.

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