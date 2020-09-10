Зеленський розповів, коли хасиди зможуть відвідати Умань

Після того, як ДСНС обмежила кількість учасників на масових заходах на святкуванні Рош ха-Шана (Нового року за іудейським календарем) в Умані Черкаської області з 15 до 21 вересня, Президент Володимир Зеленський стверджує, що хасиди зможуть відвідати Умань після стабілізації ситуації з коронавірусом.

Про це він сказав у інтерв'ю ізраїльському виданню The Jerusalem Post, передають Українські Новини.

"Я хотів би відновити нормальні польоти і подорожі між нашими двома країнами (Україною і Ізраїлем), як тільки ситуація з COVID-19 дозволить нам це зробити. Я знаю, що багато паломників з нетерпінням чекають можливості відвідати Умань пізніше в цьому році, і ми з нетерпінням чекаємо можливості їх вітати", — стверджує президент.

Зеленський підтвердив, що в нинішньому році Україна на прохання Ізраїлю вирішила ввести обмеження на масові заходи з відзначення Рош ха-Шана (Нового року за іудейським календарем) в Умані Черкаської області.

"На жаль, в цьому році в результаті кризи COVID-19 нам довелося проводити дуже строгу політику на прохання Ізраїлю, щоб забезпечити безпеку як громадян України, так і наших відвідувачів, що прибувають з усього світу... Було багато дискусій всередині України, а також між Україною та Ізраїлем на багатьох рівнях, щоб вирішити цю проблему найкращим способом з можливих. і Ізраїль, і ми погодилися, що в цьому році тимчасові обмеження повинні бути введені", — сказав він.

Зеленський висловив жаль, що такі заходи призвели до неприємних наслідків для паломників.

Як повідомляли Українськi Новини, 3 тис. паломників відвідають Умань для святкування Рош ха-Шана.

Раніше мер Умані заявляв, що готовий перекривати дороги в місто, якщо хасиди масово захочуть туди приїхати.

Тим часом, раніше в аеропорту "Бориспіль" застрягли близько 200 паломників з Ізраїлю. Їм відмовили у в'їзді в Україну.

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