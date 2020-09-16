Тисяча хасидів знаходяться в пункті пропуску в Чернігівській області та намагається потрапити в Україну

Близько 1 тис. хасидів знаходяться в пункті пропуску "Нові Яриловичі" в Чернігівській області та намагаються потрапити в Україну, попри те, що в'їзд для іноземців закритий до 28 вересня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

"Всього між українським і білоруським пунктами пропусків вчора ввечері перебували близько 50 осіб, які після опівночі повернулися на територію Республіки Білорусь. Крім того, зазначимо, що в Чернігівській області навпроти пункту пропуску "Нові Яриловичі" станом на 8:00 ранку сьогодні знаходяться близько 1000 іноземців, які не залишають спроб потрапити в Україну ", - сказано в ньому.

Окрім цього, повідомляється, що ввечері 15 вересня прикордонники зафіксували прибуття значних груп іноземців напроти пункту пропуску «Дольськ» у Волинській області.

На місце прибув голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.

"Громадянин Ізраїлю, який очікував пропуск в Чернігівській області, спробував незаконно перетнути кордон. Він був негайно затриманий і повернений назад із забороною в'їзду в Україну на 5 років. Тому закликаю Вас не порушувати закони України і не вдаватися до незаконних дій ", - зазначив він.

Зазначається, що ситуація на кордоні залишається контрольованою.

Підрозділи Держприкордонслужби в тісній співпраці з територіальними органами Нацполіції та Нацгвардії мають достатньо сил і засобів, щоб забезпечити належну охорону державного кордону, контроль за дотриманням правил прикордонного режиму та режиму в пунктах пропуску в період дії обмежень в'їзду іноземців на територію України.

Групи хасидів намагалися "прорватися" в Україну з боку Білорусі.

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