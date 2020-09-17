Застряглі на кордоні хасиди одяглися у вишиванки та заспівали гімн України з подякою

Застряглі на кордоні з Білоруссю хасиди заспівали гімн України в українських костюмах, намагаючись потрапити в Умань. Відео в четвер, 17 вересня, опублікував глава Українського єврейського комітету Едуард Долинський в Facebook.

"У боротьбі за право потрапити в Умань хасиди, які застрягли на кордоні Білорусі та України, виконують гімн України в національних костюмах", - написав він.

Виконавши гімн, хасиди хором промовляють: "Слава Україні! Дякую тобі, Україно! Дякую, президент Зеленський!"

Як повідомляли Українськi Новини, глава МЗС Ізраїлю звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням впустити в країну хасидів-паломників, які застрягли на українсько-білоруському кордоні.

Тим часом Кабінет Міністрів вирішив закрити пункт пропуску "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю в Чернігівській області. Обмежувальні заходи введені через поширення коронавірусу в країні.

Також Офіс президента закликає Білорусь не дезінформувати паломників-хасидів про відкритість для них українського державного кордону, де перебувають близько 2 тис. паломників-хасидів.

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