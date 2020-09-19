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19 вересня 2020, субота, 19:00 8
Суспільство 2020-09-19T20:45:01+03:00
Українські Новини
Поліція склала 7 протоколів за час патрулювання місць паломництва хасидів

Поліція склала 7 протоколів за час патрулювання місць паломництва хасидів

Елена Новикова
Рош Ха-Шана, Нацполіція, порушення, Адмінпротокол, Хасиди, хасиди в Умані, хасиди в Україні
Правоохранители патрулируют места паломничества хасидов. Фото: МВД Украины
Правоохранители патрулируют места паломничества хасидов. Фото: МВД Украины

Правоохоронці Черкащини склали 7 адміністративних протоколів в районі місць святкування іудейського Нового року Рош ха-Шана. До несення служби залучено близько 600 українських поліцейських, також 6 поліцейських з Ізраїлю.

Про це йдеться в повідомлені пресслужбы МВС.

"За час патрулювання місць паломництва хасидів поліцейські склали 7 адміністративних протоколів. Серед них - статті 203-1 (Невиконання рішення про заборону в'їзду в Україну) і 204-1 (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України), 44-3 (Порушення правил карантину людей) і 173 (дрібне хуліганство) кодексу України про адміністративні правопорушення", - йдеться в ньому.

Зведений загін поліцейських буде нести службу в Умані до завершення святкування Рош ха-Шана.

Як повідомляли Українськi Новини, в п'ятницю, 18 вересня, хасиди пішли з "Нових Яриловичей" на кордоні з Білоруссю, залишивши купи сміття.

Раніше повідомлялося про те, що святкування Рош ха-Шана триватиме до 20 вересня, в Умані знаходиться близько 2 тисяч хасидів.

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