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16 вересня 2020, середа, 15:15 5
Президент 2020-09-16T16:15:02+03:00
Українські Новини
Офіс Президента пов'язав ситуацію з хасидами на кордоні з "особистою образою де-факто білоруської влади"

Офіс Президента пов'язав ситуацію з хасидами на кордоні з "особистою образою де-факто білоруської влади"

Виолетта Чайковская
Рош Ха-Шана, Офіс президента, Хасиди
Паломники-хасиди. Фото: ДПСУ
Паломники-хасиди. Фото: ДПСУ

Офіс президента Володимира Зеленського закликає Білорусь не дезінформувати паломників-хасидів про відкритість для них українського державного кордону в той час, як тисяча хасидів перебувають в пункті пропуску в Чернігівській області та намагається потрапити в Україну попри те, що в'їзд для іноземців закритий до 28 вересня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента, передають Українські Новини.

"Закликаємо білоруську владу припинити створювати додаткову напругу на кордоні з нашою державою і не поширювати неправдиві обнадійливі заяви для паломників, які можуть створити у них відчуття, що кордон України все ж може бути відкрито для іноземців", - сказано в ньому.

Сьогодні на кордоні між Білоруссю і Україною перебувають до 2 тис. паломників-хасидів.

"Більшість із них прибули з Ізраїлю, повіривши в чутки про те, що український кордон з Білоруссю нібито відкрито. Влада Білорусі деякими своїми непродуманими заявами навмисно або ненавмисно підігріває ці чутки", - сказано в повідомленні.

Україна вважає, що "особиста образа певних осіб в де-факто діючій білоруській владі" поширюється на площину міждержавних відносин.

"Україна, нагадаємо, зайняла нейтральну позицію щодо політичної кризи, яка була спровокована сумнівно організованим голосуванням на виборах президента Республіки Білорусь 9 серпня цього року", - сказано в повідомленні.

Повідомлення опубліковане на сайті президента без цитат конкретних посадових осіб.

Раніше подібним чином Офіс президента прокоментував на офіційному сайті глави держави намір депутата Верховної Ради Олександра Юрченка вийти з фракції і партії "Слуга народу" на час розслідування його можливої ​​корупції.

Як повідомляли Українськi Новини, Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю попросило Зеленського сприяти пропуску в Україну паломників-хасидів.

У зв'язку з цим МЗС України закликав Ізраїль до продовження комунікації з цих питань на рівні урядів двох держав, як це було досі.

Раніше Зеленський підтвердив, що в нинішньому році Україна на прохання Ізраїлю вирішила ввести обмеження на масові заходи з відзначення Рош га-Шана (Нового року за іудейським календарем) в Умані Черкаської області.

Державна прикордонна служба не пустила в Україну з території Білорусі кілька сотень прочан-хасидів, а МЗС закликав Білорусь не пропускати їх на виїзд в Україну згідно з розпорядженням Кабміну про заборону в'їзду іноземців в період карантину.

Як повідомляли Українськi Новини, 15 вересня Верховна Рада офіційно не визнала результати виборів в Білорусі.

Раніше МВС Ізраїлю попросило Зеленського пустити паломників-хасидів в Україну .

У зв'язку з цим МЗС України закликало Ізраїль до продовження комунікації з цих питань на рівні урядів двох держав, як це було досі.

Раніше Зеленський підтвердив, що Україна на прохання Ізраїлю вирішила ввести обмеження цього року на масові заходи з відзначення Рош ха-Шана (Нового року за іудейським календарем) в Умані Черкаської області.

Прикордонники не пустили в Україну кілька сотень прочан-хасидів з території Білорусі, а МЗС закликало Білорусь не пропускати їх на виїзд в Україну згідно з розпорядженням Кабміну про заборону в'їзду іноземців в період карантину.

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