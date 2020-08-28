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28 серпня 2020, пʼятниця, 10:00 8
Зовнішня політика 2020-08-28T11:00:02+03:00
Українські Новини
Відсьогодні до 28 вересня в'їзд в Україну іноземцям заборонено

Відсьогодні до 28 вересня в'їзд в Україну іноземцям заборонено

Анна Рудык
заборона на в'їзд, коронавірус в Україні, Карантин в Україні, обмеження пересування, Посилення карантину
Кордон. Фото: dpsu.gov.ua
Кордон. Фото: dpsu.gov.ua

З 00:00 28 серпня до 00:00 28 вересня Україна ввела заборону на в'їзд іноземців і осіб без громадянства, однак також встановлено винятки з цього правила для певних категорій іноземних громадян.

Кабмін рішенням від 27 серпня прискорив введення такої заборони на добу і розширив перелік винятків з тих, що підпадають під заборону, передають Українські Новини.

Так заборона не поширюється на іноземців, які є родичами першої лінії громадян України (подружжя, батьки або діти), мають дозвіл на роботу в Україні, на які приїжджають на запрошення представників українських підприємств.

Заборона також не стосується іноземців, які проїжджають України транзитом, навчаються в навчальних закладах України, проходять військову службу в Збройних Силах України, постійно проживають в Україні, визнані біженцями або особами, що потребують захисту, є працівниками дипломатичних установ, представниками офіційних міжнародних місій і делегацій, членами їх сімей, водіїв і членів екіпажу вантажних транспортних засобів, а також є інструкторами збройних сил держав-членів НАТО.

Заборона не стосується іноземців, які є діячами культури, які перебувають на запрошення, є запрошеними на офіційні спортивні змагання, перевозять стовбурові клітини для трансплантації або прибувають на лікуванні в закладах охорони здоров'я.

Деякі категорії іноземців повинні мати страховий поліс компанії, що має представництво в Україні, для покриття можливих витрат, пов'язаних з лікуванням коронавірусу і обсервацією.

Як повідомляли Українськi Новини, в Україні до листопада продовжили карантин.

Тим часом Україна перебуває на межі другої хвилі коронавірусу

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