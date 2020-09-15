підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
15 вересня 2020, вівторок, 13:42 13
Верховна Рада і партії 2020-09-15T15:15:02+03:00
Українські Новини
Верховна Рада офіційно не визнала результати виборів в Білорусі

Верховна Рада офіційно не визнала результати виборів в Білорусі

Кира Молчанова
Верховна Рада, Білорусь, Україна-Білорусь, вибори в Білорусі, протести в Білорусі, ситуація в Білорусі, невизнання виборів
Протести в Мінську. Фото: news.tut.by
Протести в Мінську. Фото: news.tut.by

Верховна Рада визнала недемократичний характер виборів президента Білорусі, а оприлюднені результати такими, що не відображають реального волевиявлення білоруських громадян.

За прийняття відповідного проєкту постанови №3053а проголосували 228 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

"Верховна Рада України вважає, що президентські вибори в Білорусі не були ні вільними, ні чесними. Вибори пройшли в умовах повної відсутності змагальності між кандидатами... з істотними порушеннями, численними відмовами в реєстрації кандидатів, непрозорим підрахунком голосів виборців... Все це дає підстави вважати, що офіційно оприлюднені результати виборів Президента РБ не відображають реального волевиявлення білоруських громадян", - йдеться в заяві.

Також парламентарії приєдналися до оцінок Європейського Союзу про недемократичний характер президентських виборів в Білорусі і підтримали введення санкцій щодо відповідальних за фальсифікацію результатів виборів і застосування насильства проти протестуючих.

Парламент, крім іншого, вимагає звільнення всіх без винятку затриманих і сподівається, що офіційна влада Білорусі не допустить подальшої ескалації і напруги в білоруському суспільстві, переслідування за політичними мотивами.

Рада засудила і вважає неприйнятними незаконні затримання українських громадян.

У заяві наголошується, що українська сторона вважає неприпустимим будь-які наміри залучити сили Росії і ОДКБ для врегулювання ситуації в Білорусі і буде вважати такий крок прямою загрозою для загальноєвропейської безпеки і безпеки України.

Рада закликає білоруську владу налагодити рівноправний діалог з білоруським суспільством, а одним із шляхів мирного виходу з кризи вважає нові вільні і демократичні вибори за участю незалежних міжнародних спостерігачів від провідних європейських інститутів.

Як повідомляли Українськi Новини, Лукашенко на зустрічі зі співробітниками Генеральної прокуратури Республіки Білорусь заявив, що владу він не віддасть, закликавши прокурорів до нарощування "активності".

14 вересня Росія домовилася з Білоруссю про держкредит – оскільки Путін вважає вибори в Білорусі легітимними, Росія надасть Білорусі держкредит у розмірі $1,5 млрд.

9 вересня члена Координаційної ради білоруської опозиції Марію Колесникову, яка напередодні пропала на кордоні з Україною, знайшли в СІЗО в Мінську.

Більше новин про: Верховна Рада Білорусь Україна-Білорусь вибори в Білорусі протести в Білорусі ситуація в Білорусі невизнання виборів

Рада сьогодні розгляне заяву щодо ситуації в Білор...
На кордоні з Білоруссю перебувають майже 700 хасид...
Білоруси почали частіше їздити в Україну після пре...
У МВС заявили, що білоруських опозиціонерів насиль...
Верховна Рада офіційно не визнала результати виборів в Білорусі
У справі "вагнерівців" відкрили три кримінальні провадження, - Венедіктова
Новини
Telegram-канали просувають ідею про призначення Єрмака віце-президентом. Експерти вважають, що за цим стоїть Офіс Президента 14:59
Кількість ПЛР-тестів на коронавірус зросла майже вдвічі, а аналізів на антитіла - в 13 разів 14:52
Заборгованність клієнтів АТ "Харківміськгаз" досягла 344 млн.грн. 14:52
Аварія на газопроводі в Чабанах не вплинула на роботу підземних газових сховищ, - "Укртрансгаз" 14:26
Девальвація гривні позитивно вплине на держбюджет, - глава ради НБУ 14:18
більше новин
Сергей Притула. Фото: facebook.com/sеrhiyprytula
"Я тут живу": кандидата в мери Києва Сергія Притулу спіймали на брехні, — ЗМІ 16:01
В Київській організації "ЄС" повідомили, що виключили зі списків виявлених "людей Федорука" 20:18
В умовах карантину мобільні оператори змушені піти на перегляд тарифів, - ЗМІ 13:03
У 2019 Україна втратила 4,7 мільярда гривень через контрабанду сигарет, в 2020 збиток продовжує зростати, - ЗМІ 10:29
Владислав Трубіцин. Фото: Культурні новації.
У Києві на Андріївському узвозі вдруге пройшов "Булгаков-FEST" 10:09
більше новин
Кабмін затвердив проєкт держбюджету-2021, – представник Кабміну в Раді Мокан 10:29
Кабмін пропонує Раді прийняти держбюджет-2021 з дефіцитом в 270 млрд гривень 13:43
Дітей не брати, голосувати своєю ручкою: Кабмін затвердив "коронавірусні" правила на місцевих виборах 15:47
Долар пробив позначку в 28 гривень. Офіційний курс на вівторок 16:16
Бойовики тричі обстріляли позиції ЗСУ за добу і запустили безпілотник за лінію розмежування 09:25
більше новин
НС під Києвом: в Чабанах прорвало газопровід, який постачає газ до Європи
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok