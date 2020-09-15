Верховна Рада офіційно не визнала результати виборів в Білорусі

Верховна Рада визнала недемократичний характер виборів президента Білорусі, а оприлюднені результати такими, що не відображають реального волевиявлення білоруських громадян.

За прийняття відповідного проєкту постанови №3053а проголосували 228 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

"Верховна Рада України вважає, що президентські вибори в Білорусі не були ні вільними, ні чесними. Вибори пройшли в умовах повної відсутності змагальності між кандидатами... з істотними порушеннями, численними відмовами в реєстрації кандидатів, непрозорим підрахунком голосів виборців... Все це дає підстави вважати, що офіційно оприлюднені результати виборів Президента РБ не відображають реального волевиявлення білоруських громадян", - йдеться в заяві.

Також парламентарії приєдналися до оцінок Європейського Союзу про недемократичний характер президентських виборів в Білорусі і підтримали введення санкцій щодо відповідальних за фальсифікацію результатів виборів і застосування насильства проти протестуючих.

Парламент, крім іншого, вимагає звільнення всіх без винятку затриманих і сподівається, що офіційна влада Білорусі не допустить подальшої ескалації і напруги в білоруському суспільстві, переслідування за політичними мотивами.

Рада засудила і вважає неприйнятними незаконні затримання українських громадян.

У заяві наголошується, що українська сторона вважає неприпустимим будь-які наміри залучити сили Росії і ОДКБ для врегулювання ситуації в Білорусі і буде вважати такий крок прямою загрозою для загальноєвропейської безпеки і безпеки України.

Рада закликає білоруську владу налагодити рівноправний діалог з білоруським суспільством, а одним із шляхів мирного виходу з кризи вважає нові вільні і демократичні вибори за участю незалежних міжнародних спостерігачів від провідних європейських інститутів.

Як повідомляли Українськi Новини, Лукашенко на зустрічі зі співробітниками Генеральної прокуратури Республіки Білорусь заявив, що владу він не віддасть, закликавши прокурорів до нарощування "активності".

14 вересня Росія домовилася з Білоруссю про держкредит – оскільки Путін вважає вибори в Білорусі легітимними, Росія надасть Білорусі держкредит у розмірі $1,5 млрд.

9 вересня члена Координаційної ради білоруської опозиції Марію Колесникову, яка напередодні пропала на кордоні з Україною, знайшли в СІЗО в Мінську.

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