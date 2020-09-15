У справі "вагнерівців" відкрили три кримінальні провадження, - Венедіктова

Відносно спецоперації із затримання членів приватної військової компанії "Вагнера" відкрито 3 кримінальні провадження. Про це генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила під час виступу в парламенті, передають Українські Новини. "У нас є три справи по "вагнерівцям", - сказала вона. За її словами, перше кримінальна провадження було відкрито за повідомленнями в ЗМІ. Вона додала, що в рамках справ проводиться досудове розслідування. Як повідомляли Українськi Новини, в липні 32 бойовиків російської приватної військової компанії (ПВК) Вагнера затримали під Мінськом у Білорусі. Пізніше Білорусь передала Росії затриманих біля Мінська бойовиків приватної військової компанії "Вагнера", частина з яких воювали на Донбасі. В Офісі президента України заявили, що з жалем сприймають прийняте рішення. Наразі депутат від фракції "Європейська солідарність" в Раді Олексій Гончаренко заявляє, що СБУ почала розслідування про можливий зрив операції із затримання бойовиків ПВК "Вагнера" через розголошення даних. Тим часом колишній голова Офісу Президента Андрій Богдан, якого допитували в ДБР як свідка, розповів, що дізнався про злив спецоперації щодо "вагнерівців" зі ЗМІ.