У справі "вагнерівців" відкрили три кримінальні провадження, - Венедіктова

Про це генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила під час виступу в парламенті, передають Українські Новини.

"У нас є три справи по "вагнерівцям", - сказала вона.

За її словами, перше кримінальна провадження було відкрито за повідомленнями в ЗМІ.

Вона додала, що в рамках справ проводиться досудове розслідування.

Як повідомляли Українськi Новини, в липні 32 бойовиків російської приватної військової компанії (ПВК) Вагнера затримали під Мінськом у Білорусі.

Пізніше Білорусь передала Росії затриманих біля Мінська бойовиків приватної військової компанії "Вагнера", частина з яких воювали на Донбасі. В Офісі президента України заявили, що з жалем сприймають прийняте рішення.

Наразі депутат від фракції "Європейська солідарність" в Раді Олексій Гончаренко заявляє, що СБУ почала розслідування про можливий зрив операції із затримання бойовиків ПВК "Вагнера" через розголошення даних.

Тим часом колишній голова Офісу Президента Андрій Богдан, якого допитували в ДБР як свідка, розповів, що дізнався про злив спецоперації щодо "вагнерівців" зі ЗМІ.

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