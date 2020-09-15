підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
15 вересня 2020, вівторок, 12:32 7
Силові структури 2020-09-15T14:15:03+03:00
Українські Новини
У справі "вагнерівців" відкрили три кримінальні провадження, - Венедіктова

У справі "вагнерівців" відкрили три кримінальні провадження, - Венедіктова

Надежда Комендантова
Кримінальне провадження, Кримінальна справа, Генеральний прокурор України, Ірина Венедіктова, ПВК Вагнера, бойовики вагнера
Найманці. Фото: oko-planet.su
Найманці. Фото: oko-planet.su

Відносно спецоперації із затримання членів приватної військової компанії "Вагнера" відкрито 3 кримінальні провадження.

Про це генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила під час виступу в парламенті, передають Українські Новини.

"У нас є три справи по "вагнерівцям", - сказала вона.

За її словами, перше кримінальна провадження було відкрито за повідомленнями в ЗМІ.

Вона додала, що в рамках справ проводиться досудове розслідування.

Як повідомляли Українськi Новини, в липні 32 бойовиків російської приватної військової компанії (ПВК) Вагнера затримали під Мінськом у Білорусі.

Пізніше Білорусь передала Росії затриманих біля Мінська бойовиків приватної військової компанії "Вагнера", частина з яких воювали на Донбасі. В Офісі президента України заявили, що з жалем сприймають прийняте рішення.

Наразі депутат від фракції "Європейська солідарність" в Раді Олексій Гончаренко заявляє, що СБУ почала розслідування про можливий зрив операції із затримання бойовиків ПВК "Вагнера" через розголошення даних.

Тим часом колишній голова Офісу Президента Андрій Богдан, якого допитували в ДБР як свідка, розповів, що дізнався про злив спецоперації щодо "вагнерівців" зі ЗМІ.

Більше новин про: Кримінальне провадження Кримінальна справа Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова ПВК Вагнера бойовики вагнера

Відповіді на запит про видачу бойовиків ПВК "Вагне...
Венедіктова призначила своїм заступником Якубовськ...
СБУ розслідує зрив операції по затриманню бойовикі...
Хто несе відповідальність за відсутність "посадок"...
Верховна Рада офіційно не визнала результати виборів в Білорусі
У справі "вагнерівців" відкрили три кримінальні провадження, - Венедіктова
Новини
Верховна Рада офіційно не визнала результати виборів в Білорусі 13:42
Рада вирішила, що кандидатам на місцевих виборах не потрібні довідки про відсутність судимості 13:41
Заборгованість споживачів перед АТ "Криворіжгаз" досягла майже 13 млн грн 13:21 Прес-реліз
Неплатежі клієнтів "Житомиргазу" майже в 2 рази перевищують борги компанії 13:18
UMH Group просить Зеленського зупинити дестабілізацію роботи медіахолдингу з боку АРМА 13:16
більше новин
Сергей Притула. Фото: facebook.com/sеrhiyprytula
"Я тут живу": кандидата в мери Києва Сергія Притулу спіймали на брехні, — ЗМІ 16:01
В Київській організації "ЄС" повідомили, що виключили зі списків виявлених "людей Федорука" 20:18
В умовах карантину мобільні оператори змушені піти на перегляд тарифів, - ЗМІ 13:03
У 2019 Україна втратила 4,7 мільярда гривень через контрабанду сигарет, в 2020 збиток продовжує зростати, - ЗМІ 10:29
Владислав Трубіцин. Фото: Культурні новації.
У Києві на Андріївському узвозі вдруге пройшов "Булгаков-FEST" 10:09
більше новин
Кабмін затвердив проєкт держбюджету-2021, – представник Кабміну в Раді Мокан 10:29
Кабмін пропонує Раді прийняти держбюджет-2021 з дефіцитом в 270 млрд гривень 13:43
Дітей не брати, голосувати своєю ручкою: Кабмін затвердив "коронавірусні" правила на місцевих виборах 15:47
Долар пробив позначку в 28 гривень. Офіційний курс на вівторок 16:16
Бойовики тричі обстріляли позиції ЗСУ за добу і запустили безпілотник за лінію розмежування 09:25
більше новин
НС під Києвом: в Чабанах прорвало газопровід, який постачає газ до Європи
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok