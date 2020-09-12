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12 вересня 2020, субота, 18:37 11
Силові структури 2020-09-12T20:45:02+03:00
Українські Новини
СБУ розслідує зрив операції по затриманню бойовиків ПВК "Вагнер" через розголошення даних

СБУ розслідує зрив операції по затриманню бойовиків ПВК "Вагнер" через розголошення даних

Ольга Фандорина
СБУ, ЧВК Вагнера, Єрмак, бойовики вагнера
СБУ. Фото: ssu.gov.ua
СБУ. Фото: ssu.gov.ua

Депутат від фракції "Європейська солідарність" в Раді Олексій Гончаренко заявляє, що Служба безпеки України почала розслідування про можливий зрив операції із затримання бойовиків приватної військової компанії (ПВК) Вагнера через розголошення даних.

Про це він написав у своєму каналі в месенджері Telegram, передають Українські Новини.

"Я написав депутатське звернення з розслідування розголошення даних, яке призвело до передчасного затримання 33 бійців ПВК Вагнера в Білорусі. У відповідь на цей запит мені повідомили, що Головне слідче управління СБУ вже почало досудове розслідування в кримінальному провадженні від 8 вересня 2020 за ознаками кримінального порушення, передбаченого статтею 387 Кримінального Кодексу України "Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, попереднього розслідування", - написав він.

Як повідомляли Українськi Новини, Шевченківський районний суд Києва зобов'язав Службу безпеки України розслідувати можливу державну зраду і шпигунство керівника Офісу президента Андрія Єрмака у справі бойовиків приватної військової компанії Вагнера, частина з яких воювала на Донбасі.

Раніше СБУ спростовувала інформацію про участь служби в операції із затримання бойовиків ПВК Вагнера.

ЗМІ повідомляли, що українські спецслужби рік готували операцію із затримання групи бойовиків, для чого виманили їх в Білорусь, але спецоперація провалилася після того, як силовики доповіли про плани Офісу президента.

Як повідомляли Українськi Новини, Білорусь передала Росії затриманих біля Мінська бойовиків приватної військової компанії "Вагнера", частина з яких воювали на Донбасі.

Україна очікувала від Білорусі більш зваженого і юридично коректного рішення щодо затриманих біля Мінська бойовикам приватної військової компанії "Вагнера".

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