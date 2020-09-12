СБУ розслідує зрив операції по затриманню бойовиків ПВК "Вагнер" через розголошення даних

Депутат від фракції "Європейська солідарність" в Раді Олексій Гончаренко заявляє, що Служба безпеки України почала розслідування про можливий зрив операції із затримання бойовиків приватної військової компанії (ПВК) Вагнера через розголошення даних.

Про це він написав у своєму каналі в месенджері Telegram, передають Українські Новини.

"Я написав депутатське звернення з розслідування розголошення даних, яке призвело до передчасного затримання 33 бійців ПВК Вагнера в Білорусі. У відповідь на цей запит мені повідомили, що Головне слідче управління СБУ вже почало досудове розслідування в кримінальному провадженні від 8 вересня 2020 за ознаками кримінального порушення, передбаченого статтею 387 Кримінального Кодексу України "Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, попереднього розслідування", - написав він.

Як повідомляли Українськi Новини, Шевченківський районний суд Києва зобов'язав Службу безпеки України розслідувати можливу державну зраду і шпигунство керівника Офісу президента Андрія Єрмака у справі бойовиків приватної військової компанії Вагнера, частина з яких воювала на Донбасі.

Раніше СБУ спростовувала інформацію про участь служби в операції із затримання бойовиків ПВК Вагнера.

ЗМІ повідомляли, що українські спецслужби рік готували операцію із затримання групи бойовиків, для чого виманили їх в Білорусь, але спецоперація провалилася після того, як силовики доповіли про плани Офісу президента.

Як повідомляли Українськi Новини, Білорусь передала Росії затриманих біля Мінська бойовиків приватної військової компанії "Вагнера", частина з яких воювали на Донбасі.

Україна очікувала від Білорусі більш зваженого і юридично коректного рішення щодо затриманих біля Мінська бойовикам приватної військової компанії "Вагнера".

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