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14 вересня 2020, понеділок, 14:18 3
Силові структури 2020-09-14T14:50:42+03:00
Українські Новини
Богдан заявив, що про злив спецоперації щодо "вагнерівців" прочитав в ЗМІ, - ДБР

Богдан заявив, що про злив спецоперації щодо "вагнерівців" прочитав в ЗМІ, - ДБР

Надежда Комендантова
Державне бюро розслідувань, ДБР, Допит, Андрій Богдан
Андрій Богдан. Фото: УП
Андрій Богдан. Фото: УП

Державне бюро розслідувань (ДБР) провело допит ексглави Офісу президента, який був викликаний як свідок після скандального інтерв'ю.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДБР, передають Українські Новини.

Метою допиту було з'ясування наявних у нього, як свідка, достовірних даних і підтвердження здійснення українськими чиновниками можливих протиправних дій на користь іншої держави.

На офіційному допиті свідок повідомив, що такою інформацією не володіє, підтверджень і доказів у нього немає, а про можливі незаконні дії українських посадових осіб він дізнався з відкритих джерел і засобів масової інформації.

Як повідомляли Українськi Новини, ДБР вирішило викликати Богдана на допит як свідка після інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

Зокрема, Богдан розповів про свої підозри правдивості чуток стосовно чинного глави Офісу президента Андрія Єрмака, за якими він є агентом російської розвідки.

Також він розповів, що президент Зеленський "кинув" Держдеп США тим, що Конституційний суд призначення голови НАБУ Ситника визнав неконституційним.

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