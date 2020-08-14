У Зеленського заявили, що очікували від Білорусі більш зваженого рішення по бойовиках Вагнера

В офісі президента України Володимира Зеленського заявили, що з жалем сприймають рішення Білорусі віддати Росії затриманих бойовиків "Вагнера". Про це повідомляє Офіс Президента.

Так, в Офісі президента повідомили, що очікували більш коректного і зваженого рішення від Білорусі.

Україна з жалем сприймає рішення Республіки Білорусь передати Росії раніше затриману групу осіб, що належать до приватної військової компанії "Вагнер". Безумовно, Республіка Білорусь - незалежна держава з власною позицією, але українська сторона очікувала більш юридично коректного і зваженого рішення.

Як повідомляли Українськi Новини, Офіс генпрокурора направив у Генпрокуратуру Білорусі запити про видачу затриманих бойовиків ПВК "Вагнера".

Президент Білорусії Олександр Лукашенко розповів про ще один загін "російських бойовиків" з приватних військових компаній, який був перекинутий на південь країни для дестабілізації ситуації.

Раніше Лукашенко заявив, що Генеральні прокурори України і Росії не приїхали до Мінська для обговорення питання про затриманих під Мінськом бойовиках приватної військової компанії Вагнера.