Білорусь передала Росії затриманих бойовиків ПВК "Вагнера"

Білорусь передала Росії затриманих біля Мінська бойовиків приватної військової компанії "Вагнера", частина з яких воювали на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Генеральної прокуратури Російської Федерації, передають Українські Новини.

"Відповідно до клопотання генерального прокурора Російської Федерації Краснова І.В. від 05.08.2020 в порядку, передбаченому Мінською конвенцією про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993, тридцять два громадянина Російської Федерації, які були раніше затримані на території Білорусії, перетнули державний кордон Російської Федерації і в нині перебувають на території Росії", - сказано в ньому.

33-й громадянин Росії, який має також білоруське громадянство, залишився на території Білорусі.

Згідно з повідомленням прокуратури, особи передані відповідно до норм міжнародного права і законодавства Росії і Білорусі.

Відмічається, що компетентні органи Росії продовжать розбір ситуації, що склалася навколо цих громадян.

Як повідомляли Українськi Новини, Офіс генпрокурора направив в Генпрокуратуру Білорусі запити про видачу затриманих бойовиків ПВК "Вагнера" ​.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів про ще один загін "російських бойовиків" з приватних військових компаній, який був перекинутий на південь країни для дестабілізації ситуації.