У Білорусі затримали 32 бойовиків російської ПВК, яка планувала провокації

32 бойовиків російської приватної військової компанії (ПВК) Вагнера затримали під Мінськом у Білорусі. Підозрюють, що вони могли дестабілізувати обстановку напередодні виборів.

Про це повідомляє видання "БелТА".

Спочатку не уточнювалося, про яку саме ПВК йшлося, а білоруське МЗС не кооментировало те, що трапилося. Пізніше інформагентство уточнило, що йдеться саме про ПВК-Вагнера.

В правоохоронних органах Білорусі повідомили, що отримали інформацію про інформацію про прибуття в країну понад 200 бойовиків для дестабілізації ситуації напередодні виборів.

Повідомляється, що росіяни мали при собі трохи особистих речей і на всіх – три великих важких валізи, які вантажили кілька чоловіків.

Після прибуття до Мінська в ніч з 24 на 25 липня група заселилася в один з готелів і мала виселитися 25 липня, однак залишила готель 27 липня і переїхала в один із санаторіїв Мінського району.

В адміністрації санаторію розповіли, що чоловіки, які приїхали, вели себе не як туристи і носили одноманітний одяг в стилі мілітарі.

Спиртного не вживали, розважальних закладів не відвідували, трималися відособлено, намагаючись не привертати до себе уваги. Вони невеликими групами уважно вивчили територію і оточення санаторію.

В ніч на 29 липня їх затримали силами групи "А" КДБ при підтримці ОМОН ГУВС Мінміськвиконкому. Крім того, ще один чоловік був виявлений та затриманий на півдні країни. Щодо зазначених осіб слідчим комітетом проводиться перевірка.

Як повідомляли Українські Новини, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що безсимптомно переніс коронавірус.