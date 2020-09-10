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10 вересня 2020, четвер, 14:52 14
Силові структури 2020-09-10T15:50:57+03:00
Українські Новини
ДБР викликає Богдана на допит як свідка після інтерв'ю Гордону

ДБР викликає Богдана на допит як свідка після інтерв'ю Гордону

Елизавета Драбкина
виклик на допит, ДБР, Інтерв'ю, Андрій Богдан, Гордон
Андрій Богдан. Фото: ОПУ
Андрій Богдан. Фото: ОПУ

Державне бюро розслідувань викликає колишнього очільника Офісу президента Андрія Богдана на допит як свідка після інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону, в якому Богдан розповів, що підозрює, ніби чутки про те, що нинішній керівник Офісу Андрій Єрмак є агентом російської розвідки, можуть бути правдою.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства, передають Українські Новини.

"9 вересня 2020 року в інтерв'ю одному з видань ексголова Офісу президента Андрій Богдан оприлюднив інформацію про нібито наявність домовленостей з російськими посадовими особами в питанні про статус Криму, авіасполучення з Росією, обмін полоненими та низки інших домовленостей, які не передбачені законами та нормативно- правовими актами або іншими директивами Верховного головнокомандувача Збройних Сил України", - сказано в ньому.

З огляду на суспільну значущість порушених питань, слідчі Державного бюро розслідувань запрошують Богдана для проведення слідчих дій та перевірки озвучених ним фактів як свідка.

ДБР вже направило повістку про виклик на адресу його реєстрації.

Як повідомляли Українськi Новини, Богдан також розповів, хто може стати наступним президентом України.

Крім того,  найбільший вплив на Зеленського,  на думку Богдана, надає дружина Олена і ресторатор Тищенка, а також що Україна  "кинула" Путіна і чекає від Росії компенсацій за Крим і Донбас.

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