Стало відомо, скільки Україна виплатить МВФ у вересні

У вересні Україна повинна виплатити Міжнародному валютному фонду 0,4 млрд доларів у той час, як в Україні підвищено мінімальну зарплату

Про це свідчить графік виплат України за зобов'язаннями перед МВФ, передають Українські Новини.

Зокрема, 11 вересня Україна повинна виплатити МВФ 295,5 млн СПЗ (спецправа запозичення), що за курсом НБУ станом на 1 вересня становить понад 400 млн доларів.

Даний платіж буде здійснений за програмою розширеного фінансування EFF.

В цілому в 2020 році Україна повинна виплатити Міжнародному валютному фонду близько 996,102 млн СПЗ.

Наступний платіж у розмірі близько 48 млн СПЗ запланований на 1 листопада.

Як повідомляли Українські Новини, в кінці квітня 2014 року МВФ затвердив кредитну програму для України на 17,01 млрд доларів, а на початку травня надав перший транш кредиту stand by на суму 3,19 млрд доларів.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду 11 березня 2015 року схвалила виділення Україні 17,5 млрд доларів за 4-річною програмою EFF (Extended Fund Facility) замість програми stand by.

МВФ вирішив змінити попередню програму stand by на "механізм розширеного фінансування" в зв'язку з більш тривалою потребою платіжного балансу України.

У жовтні 2018 Україна і МВФ домовилися про нову програму stand by.

До кінця року Кабмін очікує отримати ще один транш Міжнародного валютного фонду.

Перший транш Україна отримала 12 червня розміром у 2,1 млрд доларів.

Раніше Шмигаль розповів, що другий транш планується отримати у розмірі 1,6 млрд доларів восени.

Крім того, Міжнародний валютний фонд (МВФ) оприлюднив текст меморандуму з Україною в рамках фінансування на $5 млрд про 18-місячну програму фінансування stand-by.

Хоча глава ради Національного банку Богдан Данилишин називав отримання двох траншів від МВФ у вересні та грудні 2020 малореалістичним.

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