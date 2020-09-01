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01 вересня 2020, вівторок, 05:30 5
Економіка 2020-09-01T05:30:01+03:00
Українські Новини
В Україні підвищилася мінімальна зарплата

В Україні підвищилася мінімальна зарплата

Константин Долгий
Зарплата, бюджетники, Мінімальна заробітна плата, Мінімальна зарплата, мінімалка
Мінімальна зарплата Фото: prozoro.info
Мінімальна зарплата Фото: prozoro.info

Сьогодні, 1 вересня, в Україні зросла мінімальна заробітна плата, внаслідок чого її сума збільшилася майже на 300 гривень. Відповідний закон був підписаний президентом Володимиром Зеленським у суботу, 29 серпня, повідомляють Українські Новини.

Відсьогодні сума мінімальної зарплати зросла з 4 723 до 5 000 гривень і була закріплена на державному рівні законом "Про Державний бюджет України на 2020 рік" № 822-ІХ, який парламент прийняв на позачерговій сесії 25 серпня.

Цей закон передбачає підвищення мінімальної заробітної плати в кілька етапів:

  • з 1 вересня 2020 року - з 4 723 до 5 000 гривень;
  • з 1 січня 2021 року - з 5 000 до 6 000 гривень;
  • з 1 липня 2021 року - з 6 000 до 6 500 гривень.

Як раніше заявив президент Зеленський, зростання "мінімалки" має поліпшити якість життя українців і, в першу чергу, відбитися на бюджетниках, оскільки їх доходи безпосередньо залежать від суми мінімальної зарплати.

Раніше Українськi Новини писали, що зростання мінімальної заробітної плати з високою ймовірністю може стати причиною подорожчання валюти і прискорення темпів інфляції української економіки.

Нагадаємо, зі зміною розміру мінімальної зарплати в Україні очікуваного підвищення пенсій не відбудеться .

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