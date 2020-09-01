В Україні підвищилася мінімальна зарплата

Сьогодні, 1 вересня, в Україні зросла мінімальна заробітна плата, внаслідок чого її сума збільшилася майже на 300 гривень. Відповідний закон був підписаний президентом Володимиром Зеленським у суботу, 29 серпня, повідомляють Українські Новини.

Відсьогодні сума мінімальної зарплати зросла з 4 723 до 5 000 гривень і була закріплена на державному рівні законом "Про Державний бюджет України на 2020 рік" № 822-ІХ, який парламент прийняв на позачерговій сесії 25 серпня.

Цей закон передбачає підвищення мінімальної заробітної плати в кілька етапів:

з 1 вересня 2020 року - з 4 723 до 5 000 гривень;

з 1 січня 2021 року - з 5 000 до 6 000 гривень;

з 1 липня 2021 року - з 6 000 до 6 500 гривень.

Як раніше заявив президент Зеленський, зростання "мінімалки" має поліпшити якість життя українців і, в першу чергу, відбитися на бюджетниках, оскільки їх доходи безпосередньо залежать від суми мінімальної зарплати.

Раніше Українськi Новини писали, що зростання мінімальної заробітної плати з високою ймовірністю може стати причиною подорожчання валюти і прискорення темпів інфляції української економіки.

Нагадаємо, зі зміною розміру мінімальної зарплати в Україні очікуваного підвищення пенсій не відбудеться .

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини