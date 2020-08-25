Отримання двох обіцяних траншей від МВФ до кінця року є малореалістичним, - Данилишин

У той час, як в МВФ планують продовжити співпрацю з Україною, але не говорять, коли буде наступний транш, глава ради Національного банку Богдан Данилишин вважає, що отримання двох траншів від Міжнародного валютного фонду (МВФ) у вересні та грудні 2020 є малореалістичним.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

За його словами, підтримка міжнародних партнерів залишається одним з найбільш вагомих факторів макрофінансової стабільності в Україні.

"Очевидно, базовий сценарій з отриманням двох траншів до кінця поточного року - у вересні та грудні - малореалістичний. Швидше за все, ми можемо розраховувати на отримання траншу в 4-му кварталі 2020", - повідомив Данилишин.

Разом з тим, глава ради вважає, що плановий перегляд програми з МВФ має супроводжуватися переглядом концептуальних засад співробітництва і його фокусування на підтримку національних інтересів України, а не тільки міжнародних інвесторів.

Пріоритетом програми з МВФ повинна бути підтримка реформ, спрямованих на забезпечення сталого економічного зростання та підвищення добробуту громадян України.

Як повідомляли Українськi Новини, 12 червня Україна отримала перший транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ) в розмірі 2,1 млрд доларів.

Раніше в Кабміні очікували три транші від МВФ: влітку, восени і в наступному році.

Тим часом Міжнародний валютний фонд оприлюднив текст меморандуму з Україною про 18-місячну програму фінансування stand-by в рамках фінансування України на $ 5 млрд.

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