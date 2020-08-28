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28 серпня 2020, пʼятниця, 17:49 6
Економіка 2020-08-28T18:30:02+03:00
Українські Новини
До кінця року Кабмін хоче отримати ще один транш МВФ

До кінця року Кабмін хоче отримати ще один транш МВФ

Ольга Фандорина
МВФ, Транш від МВФ, Кабімн
Транш. Фото: belprauda.org
Транш. Фото: belprauda.org

Кабінет Міністрів очікує отримати ще один транш Міжнародного валютного фонду (МВФ) в 2020 році після того, як 9 червня рада директорів МВФ схвалила нову кредитну програму для України.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в уряді.

"Цього року ми очікуємо другий транш, а третій вже в наступному році", - сказав співрозмовник.

Він припустив, що другий транш може бути отриманий після прийняття держбюджету на 2021 рік.

Як повідомляли Українські Новини, в середині червня поточного року Україна отримала перший транш від Міжнародного валютного фонду в розмірі 2,1 млрд доларів.

Голова ради Національного банку Богдан Данилишин вважає, що отримання двох траншів від Міжнародного валютного фонду у вересні і грудні 2020 року є малореалістичним.

Україна зобов'язалася перед МВФ не спрощувати оподаткування.

Україна зобов'язалася перед МВФ виставити на приватизацію ОПЗ, "Центренерго", "Президент-Готель" та ще 3 держкомпанії до липня 2021.

Вказується, що виконання положень меморандуму дозволить до кінця дії програми отримати решту коштів від МВФ (2,9 млрд доларів), які повинні забезпечити макроекономічну і фінансову стабільність.

 

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