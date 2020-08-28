До кінця року Кабмін хоче отримати ще один транш МВФ

Кабінет Міністрів очікує отримати ще один транш Міжнародного валютного фонду (МВФ) в 2020 році після того, як 9 червня рада директорів МВФ схвалила нову кредитну програму для України. Про це Українським Новинам повідомило джерело в уряді. "Цього року ми очікуємо другий транш, а третій вже в наступному році", - сказав співрозмовник. Він припустив, що другий транш може бути отриманий після прийняття держбюджету на 2021 рік. Як повідомляли Українські Новини, в середині червня поточного року Україна отримала перший транш від Міжнародного валютного фонду в розмірі 2,1 млрд доларів. Голова ради Національного банку Богдан Данилишин вважає, що отримання двох траншів від Міжнародного валютного фонду у вересні і грудні 2020 року є малореалістичним. Україна зобов'язалася перед МВФ не спрощувати оподаткування. Україна зобов'язалася перед МВФ виставити на приватизацію ОПЗ, "Центренерго", "Президент-Готель" та ще 3 держкомпанії до липня 2021. Вказується, що виконання положень меморандуму дозволить до кінця дії програми отримати решту коштів від МВФ (2,9 млрд доларів), які повинні забезпечити макроекономічну і фінансову стабільність.