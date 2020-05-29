У Кабміні чекають три транші від МВФ: влітку, восени і в наступному році

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль очікує перший транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ) у розмірі 1,9 млрд доларів 5-6 червня, другий транш у розмірі 1,6 млрд доларів восени.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером", передають Українські Новини.

"сьогодні Ми завершили переговори з МВФ, президент провів телефонну розмову з керівником МВФ, і 5 червня ми очікуємо підписання договору та отримання першого траншу. Програма на 18 міс., кредит на 5 років, сума 5 млрд доларів, кредит за програмою Stand-by з досить спрощеними умовами, який дасть нам можливість рухатися спокійно в подоланні наслідків коронакризиса. Буде перший транш 1,9 млрд доларів, очікуємо 5-6 червня, на осінь - 1,6 млрд доларів і в наступному році - 1,5 млрд доларів", - сказав він.

При цьому Шмигаль уточнив, що в даній програмі немає умов здійснення структурних реформ в країні.

"Програма дає Україні можливість рухатися вперед з іншими партнерами: Європейським Союзом, Світовим банком, ЄБРР, Європейським інвестиційним банком, загальна сума запозичень, які ми беремо, вона на рівні 10 млрд доларів", - додав він.

Як повідомляли Українські Новини, 21 травня команда співробітників Міжнародного валютного фонду на чолі з пані Владковой Холлар завершила дистанційні обговорення з українською владою і досягла угоди на рівні персоналу з економічної політики для нової 18-місячної резервної домовленості.