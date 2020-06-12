Україна отримала перший транш від МВФ

Україна отримала перший транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі 2,1 млрд доларів після того, як 9 червня рада директорів МВФ схвалила нову кредитну програму для України.

Про це повідомив глава НБУ Яків Смолій в мікроблозі twitter, передають Українські Новини.

"Україна тільки повністю отримала 2,1 млрд доларів першого траншу від МВФ. Чи знали ви, що кошти надходять не безпосередньо від МВФ, а від країн-членів Фонду?", - повідомив він.

Смолій додав, що з учорашнього дня кошти надходили частинами в доларах, євро, ієни, фунтах і юанях - валютах, що входять в SDR.

Зараз процес завершено.

Як повідомляли Українські Новини, Україна зобов'язалася перед МВФ щорічно переглядати тарифи на тепло.

Україна зобов'язалася перед МВФ виставити на приватизацію ОПЗ, "Центренерго", "Президент-Готель" та ще 3 держкомпанії до липня 2021.