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12 червня 2020, пʼятниця, 14:50 9
Фінанси 2020-06-12T16:15:02+03:00
Українські Новини
Україна отримала перший транш від МВФ

Україна отримала перший транш від МВФ

Сергей Жолобецкий
МВФ, Транш МВФ, Транш від МВФ
Кошти МВФ надійшли в Україну
Кошти МВФ надійшли в Україну

Україна отримала перший транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі 2,1 млрд доларів після того, як 9 червня рада директорів МВФ схвалила нову кредитну програму для України.

Про це повідомив глава НБУ Яків Смолій в мікроблозі twitter, передають Українські Новини.

"Україна тільки повністю отримала 2,1 млрд доларів першого траншу від МВФ. Чи знали ви, що кошти надходять не безпосередньо від МВФ, а від країн-членів Фонду?", - повідомив він.

Смолій додав, що з учорашнього дня кошти надходили частинами в доларах, євро, ієни, фунтах і юанях - валютах, що входять в SDR.

Зараз процес завершено.

Як повідомляли Українські Новини, Україна зобов'язалася перед МВФ щорічно переглядати тарифи на тепло.

Україна зобов'язалася перед МВФ виставити на приватизацію ОПЗ, "Центренерго", "Президент-Готель" та ще 3 держкомпанії до липня 2021.

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