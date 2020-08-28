Гривня в останній день літа подешевшає. Який курс буде в понеділок

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 1,44 коп. до 27,4759 UAH/USD , що встановлюється ним на 31 серпня, порівняно з курсом валют 28 серпня .

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 28-30 серпня, на 7,55 коп. до 27,4615 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,5842 1 долар США 27,4759 1 швейцарський франк 30,4358 10 ієн 2,6107 10 російських рублів 3,6927 1 євро 32,7334

Як повідомляли Українські Новини, на міжбанківському валютному ринку курс гривні в п'ятницю зберігся на рівні 27,48 UAH/USD після зниження курсу в четвер на 2 коп.

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 7,55 коп. до 27,4615 UAH/USD, що встановлюється ним на 28-30 серпня.

З 21 по 28 серпня в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара підвищився на 7,36 коп. до 27,6174 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 10,95 коп. до 27,3521 UAH/USD після чотиритижневого падіння.

Водночас, як глава ради Національного банку Богдан Данилишин вважає, що курс гривні до кінця року залишиться стабільним.

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