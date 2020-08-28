підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
28 серпня 2020, пʼятниця, 20:45 6
Фінанси 2020-08-28T21:45:02+03:00
Українські Новини
Гривня в останній день літа подешевшає. Який курс буде в понеділок

Гривня в останній день літа подешевшає. Який курс буде в понеділок

Кира Молчанова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс євро, обмін валют, курс гривні до долара
Гроші.
Гроші.

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 1,44 коп. до 27,4759 UAH/USD, що встановлюється ним на 31 серпня, порівняно з курсом валют 28 серпня.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 28-30 серпня, на 7,55 коп. до 27,4615 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,5842
1 долар США 27,4759
1 швейцарський франк 30,4358
10 ієн 2,6107
10 російських рублів 3,6927
1 євро 32,7334

Як повідомляли Українські Новини, на міжбанківському валютному ринку курс гривні в п'ятницю зберігся на рівні 27,48 UAH/USD після зниження курсу в четвер на 2 коп.

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 7,55 коп. до 27,4615 UAH/USD, що встановлюється ним на 28-30 серпня.

З 21 по 28 серпня в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара підвищився на 7,36 коп. до 27,6174 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 10,95 коп. до 27,3521 UAH/USD після чотиритижневого падіння.

Водночас, як глава ради Національного банку Богдан Данилишин вважає, що курс гривні до кінця року залишиться стабільним.

 
Більше новин про: Курс валют Курс НБУ курс долара курс євро обмін валют курс гривні до долара

В Україні перед вихідними зберігся курс гривні на ...
Курс долара і євро в обмінниках знизився. Скільки ...
Долар і євро підскочили. Курс валют на 27 серпня...
Після чотиритижневого падіння долар в обмінниках п...
КС визнав неконституційним обмеження зарплат чиновників під час карантину
Призначення Ситника директором НАБУ було неконституційним, - КС
Новини
Хасиди
В аеропорту "Бориспіль" застрягли дві сотні хасидів: вони звинувачують прикордонників в антисемітизмі 21:34
В останні літні вихідні повернеться спека. Прогноз погоди на 29 серпня 21:00
КС визнав неконституційним обмеження зарплат чиновників під час карантину 20:59
Гривня в останній день літа подешевшає. Який курс буде в понеділок 20:45
Агро Газ Трейдинг і Одеський припортовий завод продовжили давальницький контракт на 4 місяці 20:21
більше новин
Зміни до податкового законодавства для грального бізнесу необхідно прийняти невідкладно, - експерти 13:09
ДК "Нафтогаз України" підняв ціну на газ для населення, — ЗМІ 10:28
Рішення місцевих рад про заборону азартних ігор є нікчемними, - експерти 13:13
Агро Газ Трейдинг і Одеський припортовий завод продовжили давальницький контракт на 4 місяці 20:21
Закупівлі "Укренерго" в 2018-2019 вдвічі дешевше аналогічних в "Енергоатомі", "Укргідроенерго" та "Центренерго", - дослідження 11:51
більше новин
Виші сьогодні опублікують списки тих, хто вступив на бюджет. До якого числа і як подавати оригінали документів 09:10
Турфірми протестують біля Кабміну проти заборони на в'їзд іноземців 14:13
Пенсіонери. Фото: dobrepole.com.ua
Інформацію про пенсію та страховий стаж можна перевірити онлайн. Як це працює 05:45
Білоруси не змогли полетіти в Україну через закриття кордонів на добу раніше 10:33
Хасиди намагалися потрапити до Умані 28 серпня, їм вийшли перешкодити місцеві жителі. Скріншот: facebook / Сергій Алексєєв
Хасиди намагалися потрапити в Умань, місцеві жителі їм перешкоджали 12:19
більше новин
Заборону на в'їзд іноземців в Україну можуть пом'якшити і впускати туристів з "зеленої зони"
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok