Долар і євро перед вихідними знову подорожчали. Курс валют на 28 серпня

У п'ятницю в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара підвищився на 2,67 коп. до 27,6254 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 2,61 коп. до 27,3441 UAH/USD порівняно з курсом валют на 27 серпня

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс покупки євро підвищився на 8,13 коп. до 32,1122 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 10,42 коп. до 32,6744 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США євро 10 російських рублів Купівля продаж Купівля продаж Купівля продаж середній 27,3441 27,6254 32,1122 32,6744 3,32 3,78 Максимальний 27,5000 27,7500 32,3600 33,0000 3,65 4,00 мінімальний 27,0000 27,5200 31,8900 32,3900 2,30 3,66

Як повідомляли Українські Новини, Україна збільшила суму непогашених єврооблігацій з терміном погашення в 2020 році на $328,8 млн.

Також Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 28-30 серпня, на 7,55 коп. до 27,4615 UAH/USD.

Тим часом до осені курс долара, який перед довгими вихідними різко впав, в Україні може зрости з позначки 27,3 до 27,6 грн/$.

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