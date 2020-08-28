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28 серпня 2020, пʼятниця, 05:00 5
Фінанси 2020-08-28T05:30:02+03:00
Українські Новини
Нацвалюта знизилася. Офіційний курс гривні на три дні

Нацвалюта знизилася. Офіційний курс гривні на три дні

Надежда Комендантова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс гривні
Гривня. Фото: Телеграф
Гривня. Фото: Телеграф

В той час, як глава ради Національного банку Богдан Данилишин вважає, що курс гривні до кінця року залишиться стабільним, Національний банк знизив офіційний курс гривні на 7,55 коп. до 27,4615 UAH/USD, що встановлюється ним на 28-30 серпня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національного банку, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні , що встановлюється ним на 27 серпня, на 5,23 коп. до 27,3860 UAH / USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,2354
1 долар США 27,4615
1 швейцарський франк 30,1659
10 ієн 2,5879
10 російських рублів 3,6592
1 євро 32,4279

Як повідомляли Українські Новини, загальний держборг у липні збільшився на 0,4% до $85,1 млрд.

Водночас, як експерт вважає, що підвищення мінімалки призведе до подорожчання долара до 30 гривень.

Тим часом, долари і євро для платіжних карт подорожчали, також у четвер в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара підвищився на 5,29 коп. до 27,6024 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 2,44 коп. до 27,3064 UAH/USD порівняно з курсом валют на 26 серпня.

 

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