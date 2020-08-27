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27 серпня 2020, четвер, 21:50 5
Економіка 2020-08-27T22:15:01+03:00
Українські Новини
Курс гривні на міжбанку знизився

Курс гривні на міжбанку знизився

Ольга Фандорина
НБУ, Гривня, Міжбанківський валютний ринок
Долар.
Долар.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 7 коп. у четвер знизився на 2 коп. до 27,48 UAH / USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,46-27,50 UAH / USD, потім котирування знизилися до 27,44-27,46 UAH / USD, після чого встановилися на рівні 27,47-27,50 UAH / USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 15,75% з 23,74 UAH / USD до 27,48 UAH / USD.

Також експерти прогнозують девальвацію гривні восени. Восени очікується традиційне зростання попиту на валюту.

Крім того, аналітики склали прогноз курсу долара під час пандемії коронавірусу.

Тим часом міністр фінансів розповів, чи чекати в Україні долар по 30. Поки Марченко не бачить передумов для досягнення курсом такого значення.

Також повідомлялося, що НБУ минулого тижня майже вдвічі скоротив купівлю валюти на міжбанку.

Також з 14 по 21 серпня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 0,08 коп. до 27,5438 UAH / USD, курс купівлі знизився на 2,44 коп. до 27,2426 UAH / USD, знижуючись четвертий тиждень поспіль.

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