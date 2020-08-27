В НБУ дали прогноз курсу гривні до кінця 2020 року

Глава ради Національного банку Богдан Данилишин вважає, що курс гривні до кінця року залишиться стабільним в той час, як експерт вважає, що підвищення мінімалки призведе до подорожчання долара до 30 гривень.

Про це Данилишин написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

"Курс гривні до кінця поточного року буде залишатися близьким до нинішніх значень. Позитивне сальдо поточного рахунку підтверджує відсутність тиску фундаментальних факторів на знецінення курсу гривні, а відповідно, і на посилення інфляційного тиску" , - повідомив глава ради.

Також, за його словами не може не викликати занепокоєння стійка тенденція до скорочення прямих інвестицій в реальний сектор української економіки.

Глава ради підкреслив, що тенденції до зниження інвестицій тривають вже 5 років поспіль, і зумовлені низкою причин, включаючи недостатній рівень правової захищеності інвестицій, і закінчуючи відсутністю портфеля проэктів, які можуть бути цікаві зовнішнім і внутрішнім інвесторам.

"Уряду спільно з Національним банком потрібно відпрацювати план дій для залучення інвестицій в реальну економіку з метою забезпечення її зростання і збільшення кількості робочих місць в країні", - заявив Данилишин.

За його словами, успішні розміщення державних цінних паперів на внутрішньому і зовнішньому ринках після завершення гострої фази карантинних заходів дозволили уряду накопичити достатній обсяг коштів в гривні та іноземній валюті для м'якого проходження періоду пікових боргових виплат в 3-му кварталі 2020.

"Банківська система є і залишатиметься стабільною. Високі показники ліквідності і капіталізації банків свідчать про значний потенціал банківської системи в контексті фінансової підтримки економіки. Для активації цього потенціалу і відновлення кредитування НБУ разом з урядом повинні забезпечити комплексний перегляд монетарного інструментарію і державних програм для ефективного спрямування фінансових ресурсів в реальний сектор" , - зазначив він.

При цьому Данилишин зазначив, що рада НБУ активно працює над розробкою пропозицій уряду і Національного банку щодо врегулювання актуальних проблем розвитку банківської системи і створенням надійного фундаменту для прискорення економічного зростання.

Як повідомляли Українськi Новини, НБУ минулого тижня майже вдвічі скоротив купівлю валюти на міжбанку.

А у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився в порівнянні з 21 серпня на 4,37 коп. до 27,5875 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 4,37 коп. до 27,2863 UAH/USD.

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