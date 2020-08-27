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27 серпня 2020, четвер, 05:45 7
Економіка 2020-08-27T06:30:03+03:00
Українські Новини
В НБУ дали прогноз курсу гривні до кінця 2020 року

В НБУ дали прогноз курсу гривні до кінця 2020 року

Анна Рудык
Курс валют, економічний прогноз, прогноз курсу валют, прогноз курсу долара
Курс гривні
Курс гривні

Глава ради Національного банку Богдан Данилишин вважає, що курс гривні до кінця року залишиться стабільним в той час, як експерт вважає, що підвищення мінімалки призведе до подорожчання долара до 30 гривень.

Про це Данилишин написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook, передають Українські Новини. 

"Курс гривні до кінця поточного року буде залишатися близьким до нинішніх значень. Позитивне сальдо поточного рахунку підтверджує відсутність тиску фундаментальних факторів на знецінення курсу гривні, а відповідно, і на посилення інфляційного тиску" , - повідомив глава ради. 

Також, за його словами не може не викликати занепокоєння стійка тенденція до скорочення прямих інвестицій в реальний сектор української економіки. 

Глава ради підкреслив, що тенденції до зниження інвестицій тривають вже 5 років поспіль, і зумовлені низкою причин, включаючи недостатній рівень правової захищеності інвестицій, і закінчуючи відсутністю портфеля проэктів, які можуть бути цікаві зовнішнім і внутрішнім інвесторам. 

"Уряду спільно з Національним банком потрібно відпрацювати план дій для залучення інвестицій в реальну економіку з метою забезпечення її зростання і збільшення кількості робочих місць в країні", - заявив Данилишин. 

За його словами, успішні розміщення державних цінних паперів на внутрішньому і зовнішньому ринках після завершення гострої фази карантинних заходів дозволили уряду накопичити достатній обсяг коштів в гривні та іноземній валюті для м'якого проходження періоду пікових боргових виплат в 3-му кварталі 2020. 

"Банківська система є і залишатиметься стабільною. Високі показники ліквідності і капіталізації банків свідчать про значний потенціал банківської системи в контексті фінансової підтримки економіки. Для активації цього потенціалу і відновлення кредитування НБУ разом з урядом повинні забезпечити комплексний перегляд монетарного інструментарію і державних програм для ефективного спрямування фінансових ресурсів в реальний сектор" , - зазначив він. 

При цьому Данилишин зазначив, що рада НБУ активно працює над розробкою пропозицій уряду і Національного банку щодо врегулювання актуальних проблем розвитку банківської системи і створенням надійного фундаменту для прискорення економічного зростання. 

Як повідомляли Українськi Новини, НБУ минулого тижня майже вдвічі скоротив купівлю валюти на міжбанку.

А у вівторок курс продажу готівкового долара  в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився в порівнянні з 21 серпня на 4,37 коп. до 27,5875 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 4,37 коп. до 27,2863 UAH/USD.

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