Четвертий тиждень поспіль курс долара в обмінниках знижується

З 14 по 21 серпня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 0,08 коп. до 27,5438 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 2,44 коп. до 27,2426 UAH\/USD, знижуючись четвертий тиждень поспіль. Про це повідомляє BIN.ua, передают Українські Новини. Середній курс купівлі євро підвищився на 7,90 коп. до 32,0653 UAH\/EUR, курс продажу підвищився на 11,13 коп. до 32,5438 UAH\/EUR. Як повідомляли Українські Новини, з 7 по 14 серпня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 24,48 коп. до 27,5446 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 25,03 коп. до 27,2670 UAH\/USD, знижуючись третій тиждень поспіль. Курси готівкової іноземної валюти: Долар США Євро Російський рубль (10) Купівля продаж Купівля продаж Купівля продаж Середній курс на 21 серпня 27,2426 27,5438 32,0653 32,6474 3,3600 3,8600 Порівняно з 14 серпня -0,0244 -0,0008 0,0790 0,1113 0,0200 -0,0100 Використано дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.