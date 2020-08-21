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21 серпня 2020, пʼятниця, 11:28 4
Фінанси 2020-08-21T12:15:02+03:00
Українські Новини
Четвертий тиждень поспіль курс долара в обмінниках знижується

Четвертий тиждень поспіль курс долара в обмінниках знижується

Катерина Цапро
Курс, курс долара, курс в обмінниках
Курс долара продовжує знижуватися
Курс долара продовжує знижуватися

З 14 по 21 серпня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 0,08 коп. до 27,5438 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,44 коп. до 27,2426 UAH/USD, знижуючись четвертий тиждень поспіль.

Про це повідомляє BIN.ua, передают Українські Новини.

Середній курс купівлі євро підвищився на 7,90 коп. до 32,0653 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 11,13 коп. до 32,5438 UAH/EUR.

Як повідомляли Українські Новини, з 7 по 14 серпня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 24,48 коп. до 27,5446 UAH/USD, курс купівлі знизився на 25,03 коп. до 27,2670 UAH/USD, знижуючись третій тиждень поспіль.

Курси готівкової іноземної валюти:

 

Долар США

Євро

Російський рубль (10)

 

Купівля

продаж

Купівля

продаж

Купівля

продаж

Середній курс на 21 серпня

27,2426

27,5438

32,0653

32,6474

3,3600

3,8600

Порівняно з 14 серпня

-0,0244

-0,0008

0,0790

0,1113

0,0200

-0,0100

Використано дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.

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