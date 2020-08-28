В Україні перед вихідними зберігся курс гривні на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку курс гривнів в п'ятницю зберігся на рівні 27,48 UAH\/USD після зниження курсу в четвер на 2 коп. Про це учасники валютного ринку повідомили Українським Новинам . З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,44-27,47 UAH\/USD, потім котирування зросли до 27,47-27,49 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 27,47-27,50 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 15,75% з 23,74 UAH\/USD до 27,48 UAH\/USD. В 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD. Як повідомляли Українськi Новини, з 21 по 28 серпня в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара підвищився на 7,36 коп. до 27,6174 UAH\/USD, курс купівлі підвищився на 10,95 коп. до 27,3521 UAH\/USD після чотиритижневого падіння. Національний банк знизив офіційний курс гривні на 7,55 коп. до 27,4615 UAH\/USD, що встановлюється ним на 28-30 серпня. Водночас, як глава ради Національного банку Богдан Данилишин вважає, що курс гривні до кінця року залишиться стабільним.