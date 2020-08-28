В Україні перед вихідними зберігся курс гривні на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку курс гривнів в п'ятницю зберігся на рівні 27,48 UAH/USD після зниження курсу в четвер на 2 коп.

Про це учасники валютного ринку повідомили Українським Новинам .

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,44-27,47 UAH/USD, потім котирування зросли до 27,47-27,49 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,47-27,50 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 15,75% з 23,74 UAH/USD до 27,48 UAH/USD.

В 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українськi Новини, з 21 по 28 серпня в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара підвищився на 7,36 коп. до 27,6174 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 10,95 коп. до 27,3521 UAH/USD після чотиритижневого падіння.

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 7,55 коп. до 27,4615 UAH/USD, що встановлюється ним на 28-30 серпня.

Водночас, як глава ради Національного банку Богдан Данилишин вважає, що курс гривні до кінця року залишиться стабільним.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини