Після чотиритижневого падіння долар в обмінниках почав зростати

З 21 по 28 серпня в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара підвищився на 7,36 коп. до 27,6174 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 10,95 коп. до 27,3521 UAH/USD після чотиритижневого падіння.

Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.

Середній курс купівлі євро підвищився на 6,27 коп. до 32,1280 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 3,83 коп. до 32,6857 UAH/EUR.

З 14 по 21 серпня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 0,08 коп. до 27,5438 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,44 коп. до 27,2426 UAH/USD, знижуючись четвертий тиждень поспіль.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США євро Російський рубль (10) Купівля продаж Купівля продаж Купівля продаж Середній курс на 28 серпня 27,3521 27,6174 32,1280 32,6857 3,3300 3,7800 Порівняно з 21 серпня 0,1095 0,0736 0,0627 0,0383 -0,0300 -0,0800

Використано дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні на 7,55 коп. до 27,4615 UAH/USD, що встановлюється ним на 28-30 серпня.

Водночас, як глава ради Національного банку Богдан Данилишин вважає, що курс гривні до кінця року залишиться стабільним.

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