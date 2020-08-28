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28 серпня 2020, пʼятниця, 11:12 7
Фінанси 2020-08-28T13:15:03+03:00
Українські Новини
Після чотиритижневого падіння долар в обмінниках почав зростати

Після чотиритижневого падіння долар в обмінниках почав зростати

Катерина Цапро
Курс валют, курс долара, курс євро, курс гривні, Динаміка курсу долара
Курс долара
Курс долара

З 21 по 28 серпня в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара підвищився на 7,36 коп. до 27,6174 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 10,95 коп. до 27,3521 UAH/USD після чотиритижневого падіння.

Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.

Середній курс купівлі євро підвищився на 6,27 коп. до 32,1280 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 3,83 коп. до 32,6857 UAH/EUR.

З 14 по 21 серпня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 0,08 коп. до 27,5438 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,44 коп. до 27,2426 UAH/USD, знижуючись четвертий тиждень поспіль.

Курси готівкової іноземної валюти:

 

Долар США

євро

Російський рубль (10)

 

Купівля

продаж

Купівля

продаж

Купівля

продаж

Середній курс на 28 серпня

27,3521

27,6174

32,1280

32,6857

3,3300

3,7800

Порівняно з 21 серпня

0,1095

0,0736

0,0627

0,0383

-0,0300

-0,0800

Використано дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні на 7,55 коп. до 27,4615 UAH/USD, що встановлюється ним на 28-30 серпня.

Водночас, як глава ради Національного банку Богдан Данилишин вважає, що курс гривні до кінця року залишиться стабільним.

 

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