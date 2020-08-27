У небі над Києвом розкинулася подвійна веселка

Після вечірнього дощу в Києві з'явилася подвійна веселка: її можна було побачити в декількох районах столиці, про це повідомляють Українські Новини.

Веселку побачили багато жителів Києва, про що стали активно розповідати в соціальних мережах.

Веселка над Русанівкою в Києві.

Де-не-де видно подвійну веселку.

Веселка над Києвом.

У небі видно подвійну веселку.

Веселка на Лісовому масиві

внезапно полило стеной, похолодало, и не менее внезапно утихло. Буквально 10 минут было вот так, а теперь только свинцовый цвет неба выдает, что что-то происходило. pic.twitter.com/J1qoMkQXjA — эстетствующий дилетант (@Ahineja) August 27, 2020

Як повідомляли Українські Новини, в столиці оголосили про наближення шторму. При цьому для ліквідації наслідків негоди готові 72 одиниці спецтранспорту та спецзасобів.

Напередодні через грозовий фронт, який простягається над Києвом, синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.

Подвійна веселка - не рідкісне для Києва метеорологічне явище. Його активно фотографують місцеві жителі.

Синоптики прогнозують, що українці уникнуть раннього осіннього похолодання нижче 14 градусів. В основному похолодання восени почнеться в кінці вересня або на початку вересня.

Раніше синоптик дав попередній прогноз на осінь.

Про можливі підтоплення в столиці повідомлялося 25 серпня. Тоді теж були прогнозовані дощі і сильний вітер.

Синоптики попереджали, що в останні літні дні варто очікувати прохолоди і дощів.

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