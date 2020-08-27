підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
27 серпня 2020, четвер, 20:23 5
Суспільство 2020-08-27T21:00:01+03:00
Українські Новини
У небі над Києвом розкинулася подвійна веселка

У небі над Києвом розкинулася подвійна веселка

Кира Молчанова
Погода, Негода, Дощі, веселка
Веселка над Києвом
Веселка над Києвом

Після вечірнього дощу в Києві з'явилася подвійна веселка: її можна було побачити в декількох районах столиці, про це повідомляють Українські Новини.

Веселку побачили багато жителів Києва, про що стали активно розповідати в соціальних мережах.

Радуга над Русановкой в КиевеВеселка над Русанівкою в Києві. 

Кое-где видна двойная радугаДе-не-де видно подвійну веселку.

Радуга над КиевомВеселка над Києвом.

В небе видно двойную радугуУ небі видно подвійну веселку.

Радуга на Лесном массивеВеселка на Лісовому масиві

Як повідомляли Українські Новини, в столиці оголосили про наближення шторму. При цьому для ліквідації наслідків негоди готові 72 одиниці спецтранспорту та спецзасобів.

Напередодні через грозовий фронт, який простягається над Києвом, синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.

Подвійна веселка - не рідкісне для Києва метеорологічне явище. Його активно фотографують місцеві жителі.

Синоптики прогнозують, що українці уникнуть раннього осіннього похолодання нижче 14 градусів. В основному похолодання восени почнеться в кінці вересня або на початку вересня.

Раніше синоптик дав попередній прогноз на осінь.

Про можливі підтоплення в столиці повідомлялося 25 серпня. Тоді теж були прогнозовані дощі і сильний вітер.

Синоптики попереджали, що в останні літні дні варто очікувати прохолоди і дощів.

Більше новин про: Погода Негода Дощі веселка

Коли прийде осіннє похолодання. Гідрометцентр дав ...
Через негоду у Вінниці підтоплені кілька районів...
У Києві оголошено штормове попередження...
Фото дня: у небі над Києвом з'явилася перша літня ...
В Україні відновили зони карантину: "червону зону" розширили
Зеленський призначив кіровоградським губернатором замдиректора свинокомплексу: що про нього відомо
Новини
Похолодання до +5, вітер і дощі. Прогноз погоди на 28 серпня 21:00
На трасі
Ківа заявляє, що на трасі "Київ - Харків" розстріляли автобус з його прихильниками 20:39
В ООН повідомили, що в "ДНР" ввели смертну кару: відомо про двох вироках 20:32
Веселка над Києвом
У небі над Києвом розкинулася подвійна веселка 20:23
Прем'єр-міністрів Латвії, Литви та Естонії не впустили в Білорусь 19:57
більше новин
ДК "Нафтогаз України" підняв ціну на газ для населення, — ЗМІ 10:28
Перемовини з кредиторами мають відбуватися з позиції національних інтересів, - депутатська група "За майбутнє" 10:51
Команда "УДАРу" готова взяти на себе відповідальність за владу на місцях, — Палатний 17:47
Суд визнав незаконною ліквідацію банку "Преміум", — ЗМІ 17:15
Закупівлі "Укренерго" в 2018-2019 вдвічі дешевше аналогічних в "Енергоатомі", "Укргідроенерго" та "Центренерго", - дослідження 11:51
більше новин
Виші сьогодні опублікують списки тих, хто вступив на бюджет. До якого числа і як подавати оригінали документів 09:10
В Україні продовжили карантин до листопада. Які обмеження будуть діяти 14:42
Работа. Фото: pixabay
Контроль за неофіційним працевлаштування з 1 вересня посилюється: якими будуть штрафи 06:30
Вступна кампанія-2020: МОН опублікувало список найпопулярніших спеціальностей і ВНЗ 12:13
Зростання цін прискориться. Експерти прогнозують різке подорожчання палива 09:00
більше новин
У Київській області можуть посилити карантин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok