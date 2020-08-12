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12 серпня 2020, середа, 05:50 8
Життя 2020-08-12T06:45:02+03:00
Українські Новини
Теплий вересень змінить аномально холодний жовтень: попередній прогноз погоди на осінь

Теплий вересень змінить аномально холодний жовтень: попередній прогноз погоди на осінь

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз погоди, Довгостроковий прогноз погоди, погода восени
Осінь, Фото: pixabay
Осінь, Фото: pixabay

У той час, як в середині тижня в Україну прийде похолодання, погода поточного тижня буде відповідати народним календарем, який стверджує, що Перший Спас - 14 серпня - це згадка про осінь. З цим і пов'язано, що в наших широтах в середині серпня часто спостерігаються нетривалі похолодання. 

Як повідомив синоптик Віталій Постригань в себе в Facebook, цей Спас називають Медовим, тому що закінчується збір меду з вуликів. Вважається, що після цього свята закінчується літо і починається пора дощів.

За словами синоптика, на цьому тижні теж буде і тепло, і прохолодно, і вітряно. "Єдине, що залишається незмінним - це відсутність істотних дощів", - попередив Постригань.

В середині тижня різко похолодає: до 10-12º вночі і 20-22º вдень. Однак у вихідні знову повернеться комфортне тепло.

За довгостроковим прогнозом синоптиків, осінь 2020 року в цілому очікується прохолодною через ранні і частих похолодань до заморозків, і з недобором опадів 30-50%.

"Найбільше відхилення від норми в бік холоду буде жовтень, а найменше опадів ймовірно в листопаді. Однак початок осені ще порадує теплом", - повідомив синоптик.

Погода в Києві на 2 тижні від МЕТЕОПРОГ. Погода в Києві на 2 тижні від МЕТЕОПРОГ.

Як повідомляли Українські Новини, згідно  з прогнозом погоди в останній місяць літа  можливі навіть заморозки.

Тим часом,  синоптик дав докладний прогноз до кінця літа в Україні

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