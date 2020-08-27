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27 серпня 2020, четвер, 19:09 6
Суспільство 2020-08-27T20:45:01+03:00
Українські Новини
У Києві оголошено штормове попередження

У Києві оголошено штормове попередження

Кира Молчанова
дснс, штормове попередження, Дощі, Штормовий вітер
Штормове попередження
Штормове попередження

Хоча синоптики прогнозують зміну грозового фронту сильною спекою, в Києві 27 серпня оголосили штормове попередження.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"За прогнозом синоптиків, у Києві оголошено штормове попередження - прогнозують грозу і зливи (I рівень небезпеки, жовтий), пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Там додали, що для ліквідації наслідків негоди готові 72 одиниці спецтранспорту та спецзасобів.

Крім того, гідрослужба КК "Київавтодор" працює в посиленому режимі. Водночас на місцях можливих підтоплень вже чергує техніка. Водіїв закликали бути обережними на дорогах.

"У разі виявлення місць підтоплень звертайтеся в нашу цілодобову диспетчерську за тел.: 284-74-19", - відзначили в КМДА.

Як повідомляли Українські Новини, напередодні через грозовий фронт, який простягається над Києвом, синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.

Раніше синоптик дав попередній прогноз на осінь: на киян чекає теплий вересень і аномально холодний жовтень.

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