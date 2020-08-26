підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Життя
  • Грозовий фронт витіснить пекельна спека: синоптики дали прогноз до кінця тижня
26 серпня 2020, середа, 06:00 4
Життя 2020-08-26T09:00:03+03:00
Українські Новини
Грозовий фронт витіснить пекельна спека: синоптики дали прогноз до кінця тижня

Грозовий фронт витіснить пекельна спека: синоптики дали прогноз до кінця тижня

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз погоди, погода в Україні
Погода. фото: pixabay
Погода. фото: pixabay

За прогнозом погоди на тиждень в Україну йде фронт високого атмосферного тиску з сухою спекотною погодою після того, як в країну на довгих вихідних увірвався грозовий фронт.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, температура повітря в середу, 26 серпня, на заході та півночі країни становитиме 20-25 градусів тепла. А ось на півдні, сході та в більшості центральних областей (крім Вінницької) очікується 25-30 градусів з позначкою плюс.

Погода в Україні 26 серпня. Карта Наталка ДіденкоПогода в Україні 26 серпня. Карта Наталка Діденко

Крім того, в Києві буде без опадів, близько 23-24 градусів тепла. Там потеплішає в найближчі вихідні.

Погода в Києві на 2 тижні від Метеопрог.Погода в Києві на 2 тижні від Метеопрог.

"Не сумуйте, осінь ще возиться, упаковуючи валізи, а ми ще не просто погріємось, а й встигнемо знову побурчати на спеку", - підсумувала Діденко.

Погода в Україні 26 серпня. Карта Віталій ПостриганьПогода в Україні 26 серпня. Карта Віталій Постригань

А за словами синоптика Віталія Постриганя, до вихідних в Україні є ймовірність гроз. "У вихідні погодою знову керуватиме антициклон, тому очікується суха погода з денними температурами 29-32º", - повідомив він.

Раніше Українські Новини писали, що  синоптик дав попередній прогноз на осінь .

Крім того, метеорологи застерігають, що в подальшому  стихія вируватиме все частіше.

 

Більше новин про: Погода Прогноз погоди погода в Україні

До кінця карантину менше тижня. Що дозволено
Зеленський призначив нового командувача силами спецоперацій Збройних сил України
Новини
Через негоду в Україні знеструмлено 139 населених пунктів 09:02
Байден обіцяє надати Україні летальну озброєння в разі перемоги на виборах 08:32
До кінця карантину менше тижня. Що дозволено 08:30
Із зарплати міністра розвитку громад і територій вирахували 60 тис. гривень. Скільки заробив Чернишов у липні 07:30
Імпортна риба на українських прилавках. Звідки до нас везуть морепродукти 07:00
більше новин
Імпортна риба на українських прилавках. Звідки до нас везуть морепродукти 07:00
Із зарплати міністра розвитку громад і територій вирахували 60 тис. гривень. Скільки заробив Чернишов у липні 07:30
Праворадикали в Одесі напали на депутатку Плачкову за наказом Труханова, — ОПЗЖ 19:56
Ніхто не хоче відповідати за держрейдерство стосовно АТ "Мотор Січ" - експерти про суд щодо арешту акцій підприємства 21:02
Впровадження ефективного стимулюючого регулювання для електромереж важливе для всієї інфраструктури, — висновок Energy Show Electricity Market 15:08
більше новин
У Києві проходить марш захисників з нагоди Дня незалежності. Пряма трансляція 11:49
Поліція закрила справу про загибель депутатаТимчука 09:24
Зеленський вручив нагороди військовослужбовцям, медикам, вченим і вчителям 12:30
У Києві за добу на коронавірус захворіли 209 осіб. Дані за районами 10:49
Рада збільшила "мінімалку" з 4,7 тис. до 5 тис. гривень з вересня 12:08
більше новин
Курс валюти на середу: гривня дешевшає
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok