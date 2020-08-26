Грозовий фронт витіснить пекельна спека: синоптики дали прогноз до кінця тижня

За прогнозом погоди на тиждень в Україну ісля того, як в країну на довгих вихідних увірвався грозовий фронт . йде фронт високого атмосферного тиску з сухою спекотною погодою п

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, температура повітря в середу, 26 серпня, на заході та півночі країни становитиме 20-25 градусів тепла. А ось на півдні, сході та в більшості центральних областей (крім Вінницької) очікується 25-30 градусів з позначкою плюс.

Погода в Україні 26 серпня. Карта Наталка Діденко

Крім того, в Києві буде без опадів, близько 23-24 градусів тепла. Там потеплішає в найближчі вихідні.

Погода в Києві на 2 тижні від Метеопрог.

"Не сумуйте, осінь ще возиться, упаковуючи валізи, а ми ще не просто погріємось, а й встигнемо знову побурчати на спеку", - підсумувала Діденко.

Погода в Україні 26 серпня. Карта Віталій Постригань

А за словами синоптика Віталія Постриганя, до вихідних в Україні є ймовірність гроз. "У вихідні погодою знову керуватиме антициклон, тому очікується суха погода з денними температурами 29-32º", - повідомив він.

Раніше Українські Новини писали, що синоптик дав попередній прогноз на осінь .

Крім того, метеорологи застерігають, що в подальшому стихія вируватиме все частіше.

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